Akit yazarı: Müslüman Türk kadınına mayo giydirip olimpiyatlarda güreşçi diye çıkarmak hangi akla hizmet!

Yeni Akit yazarı Ahmet Gülümseyen, sporcu kadınların güreş yaparken giydikleri kıyafetleri eleştirerek, “Bugün Müslüman Türk kadınına mayo giydirip milyonların önünde adına ‘güreş’ deyip, podyuma çıkarır gibi ‘ay-yıldızlı’ forma ile mücadele ettirmek, Olimpiyat Oyunlarına (dünya arenasına) güreşçi diye yarı çıplak kıyafet ile çıkarmak, sorarım sizlere hangi akla-mantığa hizmettir?” diye sordu.

Gülümseye’nin Yeni Akit’te, “Bayanı soyundurup güreştiren zihniyet (1)” başlığıyla bugün (13.05.2016) yayımlanan yazısı şöyle:

Bugün günlerden Cuma. Müminlerin bayramı. Günün anlam ve önemine sadık kalarak hayır düşünüp, hayır konuşmak veya hayırda bulunmak istiyoruz. Bunları söyleme gereği duymamızdaki temel gaye, yazımızın başlığının açılımında, kendimizi frenleyebildiğimiz kadar frenlemek. Kısaca okuyucumuza olan saygıdan dolayı ‘haddi’ aşmamak…

Ama, inanın çok zor. Ortada bir yanlışlıktan da öte içler acısı, çirkef bir durum var ve biz böyle bir durum karşısında sessiz kalalım öyle mi? Hakikaten imkânsız gibi. Çünkü sergilenmek istenen ‘ahlaksızlık’ hepimizi ilgilendiriyor ve adeta toplumun kanayan yarası...

Hayatın kilometre taşları bir bir geride kalıp ölüme biraz daha yaklaşırken, ayıbı-suçu-çirkinliği, duyalım-görelim ve susalım öylemi? O vakit dilsiz şeytandan ne farkımız kalır ki! İşte onun için, spor adı altında bu tür ‘vakaları’ yazma-dillendirme ihtiyacı hissediyoruz…

Evet, bayanlara mayo giydirip, mindere çıkarıp güreştirmekte de ne var ki demeyelim. ‘Cumhuriyetçilere’ göre hiçbir sakıncası yok. Nasıl olsa aynı mantık. Geçmişte ‘güzel bacak yarışması’ düzenlenmedi mi? Tarihçi, değerli Ahmet Anapalı kardeşimizin yazılarından bilgi sahibi olduğumuzda, sorunun karşılığı tartışmasız, ‘evet’ olarak karşılık buluyor. O yarışma düzenlendi. Ayrıntısı, hepimizin bilmesi gerektiği kadar derslerle dolu, kısaca ibretlik!..

Öyle ise bugün Müslüman Türk kadınına mayo giydirip milyonların önünde adına ‘güreş’ deyip, podyuma çıkarır gibi ‘ay-yıldızlı’ forma ile mücadele ettirmek, Olimpiyat Oyunlarına (dünya arenasına) güreşçi diye yarı çıplak kıyafet ile çıkarmak, sorarım sizlere hangi akla-mantığa hizmettir?

Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi ‘Bugün günlerden Cuma…’ olduğu için sabır sınırını fazla zorlamaktansa, yine Anapalı kardeşimizin araştırma yazılarından bir bölüm alarak, yazıda bayan güreşi ile nasıl bağlantı kurulacağını size bırakalım;

“Takvimler 1932’yi gösterdiğinde yine sahnede Cumhuriyet gazetesi vardır ve yine bir güzellik yarışması tertip edilir. Bu yarışmayı açık ara farkla Keriman Halis isimli biri kazanır. Aynı yıl Belçika’nın Spa şehrinde 28 ülkenin katılımıyla dünya güzellik yarışması düzenlenmiştir.

1913 doğumlu olan Keriman Halis, bu yarışmaya Türkiye’yi temsilen katılır. Yarışma süresince kızlar kendilerini beğendirmek için jüri üyelerinden bakışlarını ve gülümsemelerini sakınmamışlardır. Adaylar tek tek mayolu bir biçimde jüri üyelerinin önünden gülümseyen bir ifade ile geçerler. Netice açıklanmak üzereyken herkesi bir telaş ve heyecan sarar.

(Devamı Yarın: Bayan güreşçiye erkek partner)