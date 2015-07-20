Akit Yazarı: Kenan Evren büyük komutan, Türkiye'ye demokrasi getirdi

"Kenan Evren aynen Kazım Karabekir, Mareşal Fevzi Çakmak, İsmet İnönü ve Mustafa Kemal gibi büyük komutandır" diyen Yeni Akit Yazarı Süleyman Karagülle, "Kenan Evren neler yaptı?" diye sorarak, "CHP’yi yani tek parti rejiminin sembolünü de kapatarak dokunulmaz kutsal partinin kutsallığına son verdi, Türkiye’ye demokrasi geldi" açıklamasını yaptı.

Yeni Akit'te "Kenan Evren" başlığıyla yayımlanan bugün (20.07.2015) tarihli yazı şöyle:

Kenan Evren’in ardından Şahinkaya da vefat etti ve bir dönem kapandı.

Evren’in babası Balkan muhaciri Manisa/Alaşehirlidir, medrese âlimidir, son derece muttakidir, o kadar ki; abdestsiz kâğıtlara bile el sürmezmiş. Kenan Evren ile Adil Düzen Parti’sini kurmak üzere görüştüğümüzde; ‘Biz âhirete inanıyoruz’ demiştim. O da cevaben; ‘Biz de inanıyoruz’ demişti. ‘Cuma namazlarına gidemiyorum, Allah’a mazeretimi beyan edeceğim’ demişti. Hazreti Musa ve Hazreti Harun’un dediğini söyledi. ‘Sen bunlara (masonlara) bu kadar güç verdin, onun için gidemedim diyeceğim’ dedi. ‘Masonlar iyi insanlardır ama toplantılarını gizli yapıyorlar, bu hatalıdır’ demişti.

Biz CHP ile koalisyon yaptık; Evren’in babası Balkan muhaciri Manisa/Alaşehirlidir, medrese âlimidir, son derece muttakidir, o kadar ki; abdestsiz kâğıtlara bile el sürmezmiş koalisyonu bozdu! Sonra AP ile koalisyon yaptık; o da bozdu! Dışarıdan destekledik; cumhurbaşkanını aylarca seçemediler. Kenan Evren komutanları topladı ve askeri müdahale yaptı. Müdahaleden evvel sokaklarda insanlar birbirini öldürüyordu. Milliyetçiler ile solcular çatışıyor, polis de bunları öldürüyordu. Kendimi korumak için tabanca edinmek zorunda kalmıştım. İzmir Akevler Sitesi’nin bahçesinde bile insanlar öldü.

Bu çatışmayı dışarısı hazırlamıştı. Komutanları Amerika çağırdı ve dedi ki; biz Türkiye’yi komünistlere bırakmayız, ya siz müdahale edin ya da biz edeceğiz dediler! Askerler de Amerika ile savaşacaklarına müdahale etmek zorunda kaldılar. Asker müdahale edince askerce müdahale eder. Askere gidip de dayak yemeyen er var mıdır?

Kenan Evren aynen Kazım Karabekir, Mareşal Fevzi Çakmak, İsmet İnönü ve Mustafa Kemal gibi büyük komutandır. Dış baskılar sebebiyle İslâmiyet’e karşı olan devleti İslâmiyet’e yöneltmiş, böylece devletimize onlar kadar hizmet etmiştir. Kenan Evren’in yaptıklarını madde madde yazacağım. 1- Yönetime el koyduktan sonra Batıcı Süleyman Demirel ile Bülent Ecevit’i Çanakkale’ye, Milliyetçi Alpaslan Türkeş ile dindar Necmettin Erbakan’ı Uzunada’ya gönderdi; böylece milliyetçiler ile Müslümanları birleştirdi. 2- Sonra hapishanede de onları ayrı, bunları ayrı yere koydu. Milliyetçiler orada İslâmiyet’i öğrendiler. Muhsin Yazıcıoğlu orada yetişti. O güne kadar dinsiz davranan MHP’liler ve BBP’liler bundan sonra dindar oldular. 3- Sunalp’ı AP, Calp’ı CHP yerine koydu. Bizim İzmir (MSP) adayımız Turgut Özal’ı Müslüman milliyetçilerin (ANAP) lideri yaptı ve ona elli milletvekili ayırdı. 4- Millî Görüş’ün (MSP) İzmir adayı Turgut Özal seçimi kazanınca, tereddüt etmeden onu başbakan yaptı ve sonuna kadar destekledi, hattâ daha sonra Turgut Özal cumhurbaşkanı olunca ilk tebrik eden de o ve arkadaşları oldu. 5- Mahkemede sadece insanları öldürenleri mahkûm etti. Necmettin Erbakan’ı ve diğer Millî Selâmet Partisi yöneticilerini beraat ettiren mahkemeye saygılı oldu.

Kenan Evren, İslâmiyet lehine Necmettin Erbakan’ın söyleyip de yapamadıklarını fiilen gerçekleştirdi. 1- İmam-Hatip Okulları’nı lise yaptı. 2- Yüksek İslâm Enstitülerini fakülte yaptı, mollalar profesör oldu. 3- Din derslerini anayasa maddesi ile zorunlu hâle getirdi. 4- İsrail Büyükelçiliği’ni maslahatgüzarlığa indirdi. 5- İslâm Konferansı Örgütü (İKÖ), İslâm İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi’nin (İSEDAK) değişmez başkanı oldu.

Bunların dışında Kenan Evren neler yaptı? 1- Öyle bir Anayasa getirdi ki, kendisinden sonra Türkiye’de anarşi olmadı. Onun sayesinde AK Parti hâlâ tek başına iktidardadır. 2- Mustafa Kemal hakkında yaptırdığı araştırmanın son cümlesi şöyledir: Buradan anlaşılıyor ki Mustafa Kemal dine karşı değildir. Böylece orduya resmen İslâmî istikameti gösterdi. 3- CHP’yi yani tek parti rejiminin sembolünü de kapatarak dokunulmaz kutsal partinin kutsallığına son verdi, Türkiye’ye demokrasi geldi. 4- Türk ordusunda yaptığı üst kademe değişikliği ile sürekli olarak halkın iradesine karşı olan orduyu halkın iradesine saygılı hâle getirdi. Bugünkü siyasete müdahale etmeyen ordu onun eseridir. 5- Sonunda Anayasa’yı hazırlattı ve halkoyuna sundu. Asla baskı yapmadan % 90’nın üstünde halkın onayı ile sivillerin millî Anayasa’sını oluşturdu. Kurucu Meclis’te askerler değil siviller hâkimdi, % 90’ı askerlere değil sivillere verdi. Askerlerin oy hakları yoktu.

Evet, Kenan Evren en büyük zulmü bize yaptı, hiçbir anarşik hareketimiz olmadığı halde biz de dayak yedik, biz de hapsolduk, biz de sürüldük ama biz bunun sevabını âhirette alacağız. Kenan Evren bu arada bizim yapamadıklarımızı yaptı. Onun için ona saygılıyız. Allah’a hamd ediyor ve hepimizi cennete götürmesi için dua ediyoruz...