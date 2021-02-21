Akit yazarı Karahasanoğlu: Gereğinden fazla rezervin ülkeye faydası yok; rezervlerin TL'ye çevrilmesi çok akıllıca ataktı; Berat Albayrak da bunu yaptı

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde atılan adımlardan korkuya kapılan bir avuç para babasının, operasyon üzerine operasyon çekerek Berat Albayrak’ın istifa etmesini sağladıklarını savundu. "Doların 8.5 TL’ye çıkması da fiyatlardaki yükselmeler de hepsi birer operasyondu" diyen Karahasanoğlu, "İstifayı sağladıktan sonra.. Operasyonu durdurdular.." dedi.



Karahasanoğlu, CHP'nin Merkez Bankası'nın rezervlerinden 128 milyar dolar satılmasıyla ilgili eleştirilerine ise şöyle yanıt verdi:

"AK Parti iktidara geldiğinde, Merkez Bankası’nın rezervi 20 milyar dolar ya vardı, ya yoktu.

AK Parti iktidarında 130 milyar dolara kadar çıkan rezerv, bir miktar indi ise..

Bunun hesabını sormak, rezervi 20 milyar dolarla teslim edenlere mi düşer?

Bu konu bir yana.. Merkez Bankası’ndaki rezervlerin, gerektiğinden yüksek tutulmasının, ülkeye bir faydası olmadığı eleştirilerimizi daha önce de yapmış olduğumuz için.

130 milyar doların azaltılmasını daha önce de önerdiğimiz için..

Doları 8.5 TL’ye kadar çıkaranların oyunlarının bozulması için. Değişik tarihlerde değişik değerlerde o rezervin TL’ye çevrilmesi, çok akıllıca bir ataktı..

Berat Albayrak da bunu yapmıştı.."