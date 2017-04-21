Akit yazarı: Her hezimet, çevremizdeki şakşakçı dalkavukların tuzağıyla yaşanıyor!

Eski Refah Partisi Milletvekili ve Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz, "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 48.6 "hayır" oyuna karşılık 51.4 "evet" oyu ile kabul edildiğini hatırlatarak "Her hezimetin, çevremizdeki şakşakçı dalkavukların tuzaklarıyla yaşandığını acı tecrübelerimizle artık anlayıp gereken tedbirleri acilen almalıyız" dedi.

Şevki Yılmaz'ın "Hedefteki yeni plan! Erdoğan (!)" başlığıyla yayımlanan (21 Nisan 2017) yazısı şöyle:

Yaratıcımız, Yaşatıcımız ve Yöneticimiz Allah’ımıza hamd, Başöğretmenimiz, Önderimiz Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a) Efendimize, tüm Peygamberlerimize, izinden gidenlere, Ehl-i Beytine, ashabına, ana ve babamıza ve tüm Mü’min kardeşlerimize salat ve selam olsun.

Allah’ın (cc) yardımı, milletimizin basıreti ve engin ferasetiyle ‘’Devletin Milleti’’ yerine ‘’Milletin Devleti’’nin önü açıldı Elhamdulillah!

Yalan-dolan ve iftira ağlarına takılarak Hayır oyunu veren milyonlarca vatandaşımıza iktidarımız adil icraatıyla nasıl kandırıldıklarını göstermelidir!

Aksi halde 15 Temmuz Darbesi gibi 16 Nisan Sandık Darbesi şimdilik püskürtülse de mandacı darbeciler asla pes etmediler! Bilakis, 16 Nisan sandık neticesinde umutları ve iştahları daha da kabardı!

Şimdi Netanyahu-Fetanyahu ve Papanyahu şeytan üçgeninin yeni planında hedef ilk seçimlerde Receb Tayyib Erdoğan kardeşimizi halkın oylarıyla devirtmektir!

2019 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı, Milletvekili Genel ve Belediye seçimlerinde sandık darbesini önlemenin yolları;

1-Yaralı dertli ve gönlü kırık hasbi taban şûrası (demokrasisi) acilen hayata geçirilmelidir! Bu şûraya gece gündüz çalışan ve maalesef sadece seçimlerde hatırlanan STK’larımız da dahil edilmelidir!

2-Seçimden seçime hatırlanan ve sadece yemekli toplantılara davet edilen gönülleri kırık, tecrübeli ve vefalı eskimez dostlarımızla ve kanaat önderleriyle “Referandumdan alınacak dersler ve çareler” müzakere edilmelidir!

3- Hasbi tabanın beklentileri doğrultusunda Ak Partisi yerel yönetimlerden Merkezi yönetimlere kadar tüm kadrolar ehliyet, emanet, sadakat ve güzel ahlak ilkeleri doğrultusunda yeniden belirlenmelidir!

5-Her seçimde rüzgarımızı kesen bürokrasideki üst düzey görevlilere ve mahalli idarelere acilen neşter atılmalı!

Bilhassa ihalelerde ve imar konularında haksızlık, yolsuzluk yollarına alet olanlar ve Fetonyahu kadrolarına hâlâ çanak tutanlar görevden alınarak adli makamlara teslim edilmelidir!

5- 15 Temmuz Silahlı Eşkıya darbesini başaramayan üst aklın B planıyla İktidarımıza düşman etmek için bilerek mağdur edilen Feto karşıtları vatansever memur ve işverenlerden özür dilenerek acilen tüm hakları iade edilmelidir!

Bunların içinde Öğretmen, Polis, Subay ve Bank Asya’da çalıştığı için işten atılan ve diğer kurumlara geçişi bile yasaklanan Feto karşıtı yüzlerce samimi kardeşimiz hâlâ görevdeki bazı Fetosalcı bürokrat ve ulusalcı savcılar eliyle bilerek mağdur ve mazlum edilmelerindeki sinsi planı artık anlamalıyız!

6- Seçme seçilme haklarını verdiğimiz ama çoğunluğunun aldatıldığı gençlerimize eski Türkiye’yi hatırlatıcı ve ebedi sabıkalı CHP’nin zulüm dolu hâlâ karanlık ihanetlerini anlatan sohbetleri artırmalıyız!

7-Sandık ihtilaliyle iktidarımızı devirmek isteyenlerin medyasıyla ahlaki değerleri oy bilinci ve vatandaşlık görevleri unutturulan Hababam sınıfı vurdum duymaz bir gençliği oluşturma eylemlerini milli ve ahlaki bir eğitim planıyla mutlaka bozmalıyız!

8- Hayır oylarının ezici çoğunlukta çıktığı Bürokrasimize, Üniversitelerimize, YÖK ile beraber acil tedbir alarak sahib çıkmalıyız! Önce savcı ve hakimlerimizle hocalarımızdan başlayarak, talebelerimiz fakültelerde ve kredi yurtlarında seminerlerle bilgilendirilmelidir!

9-Sadece MİT’in raporuyla atanan YÖK dahil tüm kadrolaşmalarda yerel siyaset ve STK’ların görüşleri mutlaka alınmalıdır!

10-Devletin asıl yükünü omuzlayan çiftçi, işçi, memur emekli, esnaf vs. halk kitlelerinin maddi ve manevi sorunlarına devam eden destekler artırılmalıdır!

11- Fahri görevlilerimize ve taşeron işçilerimize verilen sözler acilen yerine getirilmelidir!

12- Seçmeni kızdırmak için seçime yakın mali cezalar yağdıran kamu kurum ve kuruluşlardaki hainler tesbit edilerek cezalandırılmalıdır!

Alınacak tedbirler saymakla bitmez! Nasip olursa inşaAllah gelecek haftalarda tedbir, tavsiye ve tekliflerimize devam edeceğiz.

Aylarca, bilhassa Güney Doğu’daki yoğun konferans programlarım sebebiyle yollardaydık!

Bu acı gerçekleri yerinde gören ve yaşayan sadece din ve vatan sevgimizden dolayı yola devam bir kardeşinizim!

Ve yorulmadan, usanmadan dilimizle ve kalemimizle hatırlatmalar yapmaya devam edeceğiz İnşaAllah!

Her hezimetin, çevremizdeki şakşakçı dalkavukların tuzaklarıyla yaşandığını acı tecrübelerimizle artık anlayıp gereken tedbirleri acilen almalıyız!

Ülkemizde, uluslararası santraç oyununun şahı Receb Tayyib Erdoğan kardeşimize ve ondan bilerek uzaklaştırılmak istenen gerçek dost ve vefalı arkadaşlarına karşı hazırlanan bu tehlikeyi sezip, göremeyenlere ve tedbir almayan kardeşlerime Allah feraset ve basıret versin!

Zira bu santraç oyununda şah düşerse; ülkemizin manevi ve maddi istikrar, istiklal ve istikbalinin mat edileceğini bilmemek tam bir gaflet ve ihanettir!

Tarih boyunca iktidar ve kaptanlarının etrafında dalkavuk çok, dost ise az olmuştur!

Lakin dost acı söyler ve yazar!Ne yazarsa ülkesini ve Reisini sevdiğinden yazar!

Haftaya dost uyarılarına devam İnşallah!

Bıçak sırtındaki Evet oylarıyla tüm emperyalist ülkeleri ve içimizdeki Mandacı Mason odaları sevindirmeyen, iktidarımızı ve bizleri de şımartmayan Allah’ımıza sonsuz hamd olsun!

Tebrikler Türkiye!

Tebrikler Evet oylarıyla oyunları bozan Milletimiz!

Ve tebrikler oylarını dua ile kullanan tüm Mazlum Coğrafya!

Salı akşamı saat 20:45’te Akit TV (Kanal 34) ile Kocaeli TV’nin ortaklaşa yayınladığı “Milli Diriliş” programının canlı yayınında buluşmak üzere; Allah (c.c)’a emanet olunuz.

Tatil olması dileğiyle Cuma bayramımız mübarek olsun.

Selam, sevgi ve duayla.

Canlı yayında "Hadis var" diye ağlamıştı

Şevki Yılmaz, Akit TV'de yayınlanan Milli Diriliş programına katılmıştı. "Türkiye gitti mi Beytullah gider. 16 Nisan'da evet demek Beytullah'ta Ebabil Kuşu olmak demek" diyen Yılmaz, “16 Nisan'ın zaferle çıkacağına dair Hadis-i Şerif var" diyerek ağlamıştı.