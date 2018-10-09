Akit yazarı: FETÖ iltisaklı atamalar, halkın Erdoğan'a olan güvenini sarsıyor

Akit yazarı Nurettin Veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın McKinsey kararı için, "Sonradan özür dilenecek hatayı, özellikle siyasilerin ve yöneticilerin, önceden yapmamaya gayret etmesi gerekir" yorumunda bulundu. İktidarın yanlış karar ve atamaları olduğunu öne süren yazar Veren, "Bu tip yanlışlar halkımızın Erdoğan’ın Başkanlık sistemine olan güvenini, gittikçe sarsmaktadır" dedi.

"Yanlış karar ve atamalarla..."

Yazar Nurettin Veren, işe ehil insanların devlet yönetiminde uygun makamlara getirilmediğini, özellikle bazı isimlerin layık olmadığı devlet makamlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etrafında ve yanında olduğunu savundu. Bunun yanı sıra darbe öncesi seçimlerdeki isabetsizliklerin sürdüğünü belirten Veren, "Bu uyarıyı 15 Temmuz 2016’daki darbenin tekrar etmemesi ve aynı hatalara bir kez daha düşülmemesi için yapmayı kendime görev addettim. Hataların aynı şekilde tekrar etmesiyle, yanlış karar ve atamalarla, halkımızın Erdoğan’ın Başkanlık sistemine olan güvenini, bu tip yanlışlar gittikçe sarsmaktadır" diye yazdı.

Akit yazarı Nurettin Veren'in "FETÖ iltisaklı atamalar, halkın Erdoğan’a olan güvenini sarsıyor" başlığıyla (09 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz