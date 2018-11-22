Akit yazarı: Dünyanın ve Türkiye'nin bütün yükü, Erdoğan'ın omuzlarında; hafifletmeyen ahirette hesap verir

Akit yazarı Hüseyin Öztürk dünyanın ve Türkiye’nin bütün yükünün, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın omuzlarında olduğunu iddia etti. Öztürk, "Bu yükü hafifletmeyenler hem bu dünyada hem ahirette hesap vereceklerini unutmamalılar" diye yazdı.

"Seçilecek Başkanlarda Liyakat ve Sadakat" başlıklı bir yazı kaleme alan Öztürk, "2019 Mart yerel seçimleri, Ak Partinin 'usta' sınıfından seçimidir. Adayların belirlenmesinde hata oranının sıfıra yakın olduğu tahmin edilmektedir" diye yazdı.

Öztürk yazısının devamında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanının konuşmalarından anladığımız, bütün ülke sathında Ak Partili belediye başkanlarının yüzde 80 civarında değişeceği yönündedir.

Ezcümle:

Ümit ederiz ki, adaylar hususunda çalışan ve listeyi Erdoğan’a sunanlar; devleti, milleti ve Erdoğan’ı tanıyarak, anlayarak, vicdanlarına uyarak ve dahi, her nefeslerini Allah’ın bildiğine ve kayıt altına alındığına inanarak bir liste belirlemişlerdir.

Sadece şunu idrak etsinler bir şey istemeyiz.

Dünyanın ve Türkiye’nin bütün yükü, Cumhurbaşkanının omuzlarında! Bu yükü hafifletmeyenler hem bu dünyada hem ahirette hesap vereceklerini unutmamalılar."



