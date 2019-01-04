Akit yazarı Dilipak: Rüşvet alıp verenler, kamu malını zimmetine geçirenler, torpil yapanlar, cehennemin dibine kadar yolunuz var

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Türkiye'nin Mart 2019'da yapacağı yerel seçim hakkında değerlendirmelerine devam ediyor. Dilipak bugün de rüşvet alıp verenlere, kamu malını zimmetine geçirenlere ve torpil yapanlara yönelik sert ifadeler kullandı. "Cehennemin dibine kadar yolunuz var" diyen Dilipak, "Allah işlerinizi sarp dağlara sardırsın ve sizi iki cihanda rezil ve rüsvay eylesin" ifadesini kullandı.

Dilipak'ın "Seçime giderken Tâlût ve Câlût örneği" başlığıyla yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

Ey insanlar, Allah’tan korkun, yetimin hakkına el uzatanlardan olmayın. Harama el uzatmayın, zinaya yaklaşmayın. Her şeyi gören, duyan, bilen, hüküm sahibi bir Allah var. Unutmayın yetimin hakkını alacak ve haksızlık yapanlardan yaptıkları haksızlığın hesabını soracak bir Allah var. O gün Allah’ın gazabından korkun.

Haksız mal irtikab etmek için rüşvet alıp verenler, Allah’ın adını kullanarak kamu malını zimmetine geçirenler, işi ehline vermek yerine torpil yapanlar yok mu! Cehennemin dibine kadar yolunuz var. Ateşiniz bol olsun. Allah işlerinizi sarp dağlara sardırsın ve sizi iki cihanda rezil ve rüsvay eylesin. O zalimlere bilerek ve isteyerek yardım edenler yok mu? Onlar da yakın bir azabı beklesinler! Onlar, kendi sırtlarında kendi cehennemlerine odun taşıyanlardır.

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