Akit yazarı Dilipak: İstanbul'da 100 bine yakın kaçak Ermeni yaşıyor; Müslümanlaşma sürecindeler

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, İstanbul'da 100 bine yakın "kaçak Ermeni" yaşadığını iddia etti. Dilipak, "Ermeniler arasında doğrudan temas ve internet bağlantısı üzerinden ciddi bir Müslümanlaşma süreci de yaşanıyor" dedi.

Dilipak'ın "Kafkas, tarih, bugün ve gelecek" başlığıyla (1 Ekim 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Iğdır ile Nahçıvan arasındaki sınırı kaldırıp, serbest geçiş imkânı sağlayamaz mıyız? İki ülke arasındaki bütün işlemler Nahçıvan üzerinden olsun. Karşılıklı olarak iki ülke arasında ve ortak serbest ticaret bölgeleri oluşturalım. Neden olmasın. İki ülke arasında bir çerçeve anlaşması yapılıyor, ama bir türlü yönetmelikler yayınlanıp çalışma başlatılamıyor. Sonunda market raflarında Türk malından çok Fransız malları görebiliyorsunuz. Karabağ konusunda mevcut yöntemle durum kilitlenmiş vaziyette. Peki, yeni alternatif çözüm yolları denenemez mi?

Aslında Ermeni halkının % 60’tan fazlası çözüm istiyor. Ama çözüm gerçekleşmiyor.

Azerbaycan halkı da yönetimi de hem Türkiye, hem Rusya ile işbirliğinden yana. Genel kanaat Ermeni meselesini Rusya isterse çözer. Türkiye ile Rusya arasındaki işbirliği Azerbaycanlılar tarafından desteklenen bir politika.

Azerbaycan’da Karabağ konusu en büyük milli mesele gibi. Aslında bu öfkenin içeride politik bir karşılığı da var. Ermenistan yönetimi için de bu konu “milli bir mesele” haline gelmiş durumda ve iç politika için de kullanılışlı bir konu. Bu konu Rusların da işine yarıyor. Minsk grubu çözüm için orada değil, çünkü çözümsüzlük en çok onların işine yarıyor. Çözümsüzlük aslında Türkiye ve Kafkas halklarının aleyhine bir durum.

Bilmem biliyor musunuz, 100.000’e yakın İstanbul’da kaçak Ermenistan vatandaşı Ermeni yaşıyor. Ermeniler arasında doğrudan temas ve internet bağlantısı üzerinden ciddi bir Müslümanlaşma süreci de yaşanıyor. Bu çözümsüzlük, okuyan, düşünen, insaf sahibi Ermeniler için de artık sinir bozucu bir durum olarak görülüyor.

Bugün Azerbaycan’la temas noktamız turizm, iş, medya ve internet. Diziler üzerinden Türkçe öğrenenler var. Bütün bu temas noktaları defakto ve rastgele.. Her iki toplumun kafalarında oluşan suali mukadderlere cevap veren bir ortam bilgileşim zeminine ihtiyaç var. Din algısı, tarih algısının yeniden gözden geçirilmesi gerek. Batı ve Rus etkisi altında şekillenen anlayış üzerine bir gelecek tasavvuru inşa etmek mümkün değil. O konuda zihnen arınmamız gerek. Bugün için ekonomik, sosyal, siyasal ve fikri zeminde daha fazla temas noktası bulmamız gerek. Kitap, dergi, belgeseller, sanat faaliyetleri olarak ortak çalışmalara ihtiyaç var. Ve biz sadece kendimiz ve bölgemizle ilgili değil, dünya ekonomisi, siyaseti, global sorunlar üzerinde ortak çalışmalar yapmamız gerek.