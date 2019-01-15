Akit yazarı Dilipak: Bazı din, mezhebi, tarikat gruplara yönelik provokatif eylemler olabilir

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünden itibaren kısa vadeli senaryoların gündemde olacağını bazı grupların Türkiye'de sağ-sol, Türk-Kürt çatışmasını çıkarmak istediğini öne sürdü. Dilipak, "Önümüzdeki günlerde Türkiye üzerinde bir takım oyunları harekete geçebilirler. Bazı din, mezhebi, tarikat gruplara yönelik provokatif eylemler olabilir" diye yazdı.

"Ben 15 ocak demiştim ya..." başlıklı bir yazı kaleme alan Dilipak, yazısında "Sırada Türkiye de var, Arap şeyhleri de. Söz dinlemeyen Avrupalı, Asyalı, Afrikalı zenginlerde. Sonra birbirlerinin servetlerine el koyacaklar, kendilerinden olmayan ya da kendilerine ihanet edenlerin defterini dürecekler. Bu iş vekâlet savaşları ile devam etmeyecek" dedi. Dilipak yazısının bir bölümünde şunları kaydetti:

-Önümüzdeki günlerde Türkiye üzerinde bir takım oyunları harekete geçebilirler.. Bazı din, mezhebi, tarikat gruplara yönelik provokatif eylemler olabilir. Tabi sağ-sol, Türk-Kürt çatışması her zaman masalarında olacak.

Futbol takımları ayrı bir bela. Buraya yapılan her yatırım çok yönlü bir sosyal risk olarak size geri dönecektir.

-Arkası gelecek. Sırada Türkiye de var, Arap şeyhleri de. Söz dinlemeyen Avrupalı, Asyalı, Afrikalı zenginlerde. Sonra birbirlerinin servetlerine el koyacaklar, kendilerinden olmayan ya da kendilerine ihanet edenlerin defterini dürecekler. Bu iş vekâlet savaşları ile devam etmeyecek.

Hedefte Türkiye de var, İran da, Arap ülkeleri de var, Çin de, Rusya da. Bazı Avrupa ülkeleri, Latin Amerika ülkeleri de var.