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Akit yazarı Dilipak: AK Parti bürokrasiyi artırdı, sürekli personel alıyor, yasa, yönetmelik çıkartıyor

"Spor, kültür, çevre, aile bakanlığına gerek var mı"

07 Mayıs 2018 14:40

Hükümete yakınlığıyla bilinen Akit gazetesinin yazarı Abdurrahman Dilipak, 16 yıldır iktidarda olan AKP'nin bürokrasiyi artırdığını söyledi. "Sürekli personel alıyor; yasa, yönetmelik çıkartıyor" diyen Dilipak, "Bir ülkede ne kadar çok bu tür düzenlemeler varsa o ülkede o kadar çok sorun yaşanır" dedi.

"Uzun, gerilimli bir sürece hazır olalım" diyen Dilipak, "Görünen o ki, seçimden sonra bakan sayısı azaltılacak" iddiasında bulunarak, "Spor, kültür, çevre, aile bakanlığına gerek var mı mesela" diye sordu.   

"Bakanlık sayısı azaltılsın, müsteşar sayısı artsın" önerisinde bulunarak, "Seçime doğru" başlığıyla bir yazı kaleme alan Akit yazarı, "İçişleri, Dışişleri, Savunma, Adalet, Maliye, Ekonomi, Sağlık-Sosyal ve Maarif İşler bakanlıkları yeter. Her bakanlığa 2-3 müsteşarlık. Bakanlar müsteşarları, müsteşarlar müsteşar yardımcılarını yönetsin. Bir bakan yardımcısı, bir de 1. müsteşar idari yardımcı olsun" dedi. 

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