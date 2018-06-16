Akit yazarı: Cumhurbaşkanımız canlı ve oldukça zindeydi, dinçti; formunun zirvesindeydi...

Akit yazarı Sefa Saygılı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "yorgun" olduğuna yönelik söylemlere tepkili. Saygılı, Erdoğan'ı dinlerken incelediğini, canlı ve oldukça zinde olduğunu söyledi. "Formunun zirvesindeydi" ifadesini kullanan Saygılı, "Rabbim onu başımızdan eksik etmesin" diye yazdı.

Saygılı'nın "Cumhurbaşkanımız formunun zirvesinde" başlğıyla (16 Haziran 2018) yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanımıza yöneltilen bir suçlama da yorgun oluşuydu. Onu dinlerken söylenenlerin aksine hayli dinç ve enerjik olduğunu yakından gördüm. Üstelik Ramazan, oruç tutuyor ve önce Yalova’da miting yapmış, oradan İstanbul’a gelmiş. Bizlere hitabetinden önce onlarca vatandaşla ayaküstü hasbihal etti. Özellikle muhterem Mehmet Fırıncı abiye özel ilgi ve sevgi göstermesi dikkatlerden kaçmadı.

Özgüveni yerindeydi ve haklı olmanın, aziz milletine hizmet etmenin, ölüm korkusu çekmemenin rahatlığı içindeydi.

Zihni berraktı ve düşüncelerini ifade edişi yine harika idi. Zevkle ve heyecanla dinliyor ve etkileniyorsunuz.

Kısaca şunu söylemek istiyorum: Cumhurbaşkanımız 5 yıl daha bu ülkeyi hakkıyla yönetecek dirayete ve enerjiye sahiptir. Hakkında atılan iftiralar ciddiye almaya bile değmez. Morali ve motivasyonu müthişti. Rahatlıkla ona güvenebiliriz. Yolun sonuna geldi diyenlere inat ayakta idi. Canlı ve oldukça zindeydi, dinçti. Kısacası Sayın Cumhurbaşkanımız formunun zirvesindeydi. Rabbim onu başımızdan eksik etmesin.