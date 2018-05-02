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Akit yazarı: Cumhur İttifakı, Meclis'te çoğunluğu alamazsa erken seçim yapılacak

"TBMM'de CHP önderliğinde kurulacak bir ittifak, 300'ün üzerinde milletvekili sayısına ulaşır ise Erdoğan, buna eyvallah mı edecek?"

02 Mayıs 2018 14:56

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı seçilip, AKP-MHP ittifakındaki milletvekili sayısının 300’ün altında kalması durumunda yeniden bir erken seçime gidileceğini iddia etti.

Karahasanoğlu, "Teorik bir ihtimal olarak söylüyorum.. Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı seçilip.. AK Parti, MHP ile birlikte kurduğu ittifaktaki milletvekili sayısı 300’ün altında kalırsa..Ne yapacaktı Tayyip Erdoğan, davul kendi boynunda, tokmak muhalefetin elinde olan bir tabloda kendisini feda mı edecek?" dedi. 

Karahasanoğlu şöyle devam etti: 

Allah korusun, TBMM’de CHP önderliğinde kurulacak bir ittifak, 300’ün üzerinde milletvekili sayısına ulaşır ise, örneğin başörtü yasağını tekrar geri getirecek bir kanuni düzenleme yaptığında..

Tayyip Erdoğan, buna eyvallah mı edecek?" 

Veya, katsayı zulmü yeniden ihya edilmeye kalkılırsa..

“TBMM’de milletvekili sayımız AK Parti-MHP ittifakından daha fazla. İstediğimiz kanunu çıkarırız” denilirse..

Tayyip Erdoğan, kendisi Cumhurbaşkanı koltuğunda oturuyor diye..

Ülkenin yönetimi kendisine verilmiş diye..

Bu kanuni düzenlemeleri yapacak sol kafanın önderliğindeki kirli ittifaka eyvallah mı edecek?

Tabii ki seçimin yenilenmesine karar verilecek..

Cumhurbaşkanı seçimi ile birlikte, milletvekili seçimi de yinelenecek..

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