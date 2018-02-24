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Spor

Akit yazarı: Bu takımları kapatın gitsin!

"Bu 'bayan' takım bence yanlış"

24 Şubat 2018 11:15

Yeni Akit yazarı Ahmet Gülümseyen,  dünya şampiyonu olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı üzerinden, kadın sporcuları hedef aldı.Kadın sporcuların giydikleri kıyafetlerin “vücut hatlarını ortaya çıkarmaları” nedeniyle izahı olmadığını söyleyen Gülümseyen, kadın voleybol takımlarının kapatılmasını istedi.

Gülümseyen’in yazısının ilgili kısımlar şöyle:

“Vakıfbank ülkemizin ayakta kalan ve saygınlığı olan sayılı devlet, kamu bankalarımızdan. Bu bankanın bir de bayan / kadın voleybol takımı var. ‘Filenin Sultanları’ adı altında oynanan Voleybol Ligi Şampiyonluğundan daha da ileri giderek, yabancı oyuncuların yer aldığı takımın Avrupa’da da derece yapması, kimi, niçin sevindirir? Bayan elbette ki spor yapmalı ama, voleybol ve benzeri branşlarda giyilen ‘kıyafetin’, vücut hatlarının ortaya çıkarılmasının nasıl bir izahı olabilir?

Şunu da hatırlatayım, kaynağı ülkenin öz sermayesi olan Vakıfbank’ın reklama ihtiyacı yok ki.. Dolayısı ile bu ‘bayan’ takım bence yanlış. Öncelik reklam ise, sporun her alanında ‘mali’ çöküş yaşayan federasyon ve kulüplere ‘reklam’ adı altında kaynak sağlansa daha ‘yarar’ sağlanamaz mı?”

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VakıfbankvoleyboltakımYeni Akityazarkadın voleybol

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