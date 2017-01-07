Akit yazarı: Bahçeli’ye muhalefet PKK’ya destektir!

Akit yazarı Sinan Burhan partili cumhurbaşkanlığı sistemine verdiği destek nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi savundu. Sinan Burhan "Bugün MHP içerisinde Bahçeli’ye muhalefet edenler, milli devlete, bağımsız Türkiye’ye muhalefet ediyorlar. Efendim Erdoğan dün açılıma sıcak bakıyordu demek çözüm değil" dedi. Burhan, yazısında "Bahçeli’ye muhalefet edenler PKK’nın, Fetö’nün, YPG’nin, Avrupa Birliğinin, bölücülerin, ABD’nin yanında dururlar ancak farkına varamazlar. Bizde söylemesi" ifadelerine yer verdi.

Sinan Burhan'ın Akit'te yayımlanan yazısı şöyle:

Bu aralar MHP’ye ve Sayın Devlet Bahçeliye yönelik eleştiriler artıyor. Bu eleştirilerin temelini MHP Ak Parti’nin politikalarına destek veriyor düşüncesi oluşturuyor. Başkanlık sistemine ya da cumhurbaşkanlığı sistemine destek veriyor diye eleştiriyorlar. Efendim daha önce Devlet Bahçeli Başkanlık sistemine karşıydı şimdi ise destek veriyor diye eleştiriyorlar. Neden değişti diyorlar. Bir gazeteci olarak ne mi değişti sorusunun cevabını ben de araştırdım. MHP yöneticileriyle, ülkücü sivil toplum kuruluşlarıyla görüştüm ve ortaya şu tablonun çıktığını gördüm. Bakın Bahçeli ve MHP neden değişti?

En evvel şunu belirtmeliyim. Bu ülkede bir 15 Temmuz darbesi yaşandı. 258 şehidimiz var. Binlerce gazimiz var. Ülkemiz işgalin ve bölünmenin eşiğinden döndü. 15 Temmuz darbe süreci bir iç savaş denemesiydi. Sayın Bahçeli öncelikle bu darbenin arka planını gördü. Mesele sadece Sayın Erdoğan’dan ya da Ak Parti’den kurtulmak değil.

Ortadoğu’da sınırları ABD ve Batılılar değiştirmek istiyor. Sevr’i yeniden dayatmak istiyorlar. Sakın olmaz demeyin. Suriye’de parçalanmaz diye düşünen Suriyeliler vardı. Onlarında işi aşı ve eşi vardı. Onların da mutlu bir ülkeleri vardı. Bugün Suriye kan ve gözyaşı içinde. Irak diye bir devlet vardı. Önce Irak’ı işgal ettiler. Sonra da bu ülkeyi üçe böldüler. Bu ülkede bombalar patlıyor. Çocuklar ölüyor. Huzur kalmadı. Dünyanın en güzel başkentlerinden birisi olan Şam ve Bağdat bugün yerle bir oldu. Batılılar İstanbul’u ve Ankara’yı Şam gibi Bağdat gibi yakmak ve parçalamak istiyorlar. Kim ister Ankara’nın Şam’a dönmesini. MHP ve Bahçeli bu gerçeği gördü.

Fetö devletimizin kodlarını bozdu. Askerimiz içinde polisimizin içinde yargıda birlik ve beraberlik bozuldu. Bırakın devlet aklını ortada yürüyen bir devlet bile kalmadı. Kabul edin ya da etmeyin şu anda ülkenin birlik ve beraberliğinin teminatı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Önceki gün ABD’lilerin sitesinde Sayın Erdoğan’a mesaj vermek için bir resim paylaştılar. Resimde eski Başbakanlardan Nihat Erim vardı. Tıpkı Nihat Erim gibi Erdoğan’ı da infaz ederiz demek istediler. Bugün ABD’si, Fetösü, PKK’sı Erdoğan’a düşman oluyorsa bizler de Erdoğan’ın yanında olmalıyız düşüncesindeler.

Ayrıca son dönemde Sayın Erdoğan’ın terörün üstüne gitmesi MHP tabanını memnun ediyor. Hatırlayın HDP milletvekili Sabahat Tuncel bir polisimize tokat atmıştı. Kimseden gık çıkmamıştı. Devlet aciz bir duruma düşmüştü. Ancak Erdoğan’ın cesur çıkışları nedeniyle PKK’nın beli kırıldı. Ve kırılmaya devam edecek. Bugün teröre destek veren milletvekilleri hapisteler. Devletin aciz olmadığı görüldü. Öte yandan yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı sisteminde üniter yapı iyice güçlendirildi. Hani diyorlardı ya başkanlık sistemi federasyona neden olacak. Bu olmadı tam aksine milli devlet güçlendirildi.

Türkiye sınır ötesi bir harekat yapıyor. Suriye ve Irak’da ABD ve onun maşası olan terör örgütleriyle savaşıyor. Türkiye’nin güvenliği Suriye’den başlar, Irak’tan başlar. Türkiye böylesine bir savaş içerisindeyken MHP’nin hükümetin yanında yer alması gayet doğaldır. Bu ortamda Sayın Bahçeli önce ülkem demiştir. Parti menfaatleri ikinci plana itilmiştir. Kaldı ki MHP’nin son dönemdeki yapıcı politikası Anadolu vicdanında takdir görmüştür. Bugün seçim yapılsa MHP oldukça yüksek bir oy alacaktır.

Avrupa Parlamentosunda PKK’lılar cirit atarken, PKK terör örgütüne batının verdiği destek artarken milli bir parti olan MHP’nin Ak Parti’ye destek vermesinden daha doğal ne olabilir. Bugün Erdoğan dese ki, ben açılıma döneceğim, Avrupa Birliği’nin isteklerini yerine getireceğim, HDP’lileri baş üstünde tutacağım hepsi Erdoğan sevdalısı olur. Başkanlık sistemine destek verirler. Avrupa’nın kapısı açılır. Ama Erdoğan milletim diyor, tek devlet diyor, tek bayrak diyor. O nedenle Erdoğan’a düşmanlar. O nedenle milli cephe içerisinde olmak bu vatanı seven herkesin üzerine düşen bir görevdir. Sayın Bahçeli, Erdoğan’a değil milli devlete destek veriyor. Bahçeli bölünmeye değil birleşmeye destek veriyor.

Bugün MHP içerisinde Bahçeli’ye muhalefet edenler, milli devlete, bağımsız Türkiye’ye muhalefet ediyorlar. Efendim Erdoğan dün açılıma sıcak bakıyordu demek çözüm değil. Dünü bırakın bugün ülkenin en milli liderlerinden biri de Erdoğan’dır. Ülkemiz uçurumun eşiğindedir. Bu uçurumdan ülkeyi kurtarmak zorundayız. O nedenle Erdoğan’a değil bağımsız Türkiye’ye destek vermek zorundadırlar. Bahçeli’ye muhalefet edenler PKK’nın, Fetö’nün, YPG’nin, Avrupa Birliğinin, bölücülerin, ABD’nin yanında dururlar ancak farkına varamazlar. Bizde söylemesi.