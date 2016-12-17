Akit yazarı: Babası Noel olanın, dedesi Ebu Cehil’dir!

Akit gazetesi yazarı Hacı Yakışıklı, "içimizdeki beyin kıtlığı yaşayanlara sesleniyorum" sözleriyle başladığı yazısında "Babası Noel olanın, dedesi Ebu Cehil'dir" dedi.

Yakışıklı'nın Akit gazetesinde yayımlanan yazısı şöyle:

Geçenlerde birisi yazmış: “Noel Papa’ya söyleyin Halep’e gelmesin, çünkü burada hediye(!) vereceği çocuk kalmadı.”

Çok acı bir ironi!

Hristiyanlar alınmasın, onların inancını karalamak maksadıyla bu başlığı atmadım. İçimizdeki beyin kıtlığı yaşayanlara sesleniyorum. Noel’i “Papa” edinerek ne yapmaya çalışıyorsun? İslam’ın nurunu söndüreceğini sanıyorsan onu deden Ebu Cehil becerememişti, sen de beceremezsin! Madem toparlanıyoruz, tüm alanlarda kendimize gelmemiz gerekiyor! “İnneddine indallahil İslam” ayetini topluma unutturmaya çalışan “diyalogçuların” 15 Temmuz’da ne yaptığını gördük.

93 sene evvelki son Osmanlı’nın ellerinin sıcaklığını yeniden hissediyoruz. Ona öyle yaklaştık ki bir daha o limandan hiçbir Vahdettin’i göndermeye niyetimiz yok! Yeni Türkiye’de her yana doluşan misyoner Noellere de yer yok!

Biz Müslümanız ve Noel kutlamıyoruz, kutlayanlar da dinleri neyi gerektiriyorsa onları yapmakta özgürler. Milli Piyango tam bir hastalık, bu illeti devam ettiren hükümet vebal altındadır. “Milli kumar” artık kaldırılmalı! Bunları yıllardır yazıyoruz, kalkana kadar yazmaya devam edeceğiz!

Kapitalist bireysellik çamuruna öyle battık ki “2016 harika bir yıldı, 2017 daha iyi olsun” diyoruz. Bu cümleyi kuranlar ayaklarındaki çamurdan önce kalplerindeki mührü söksün, gözlerindeki perdeyi yırtsın! Neresi harikaydı, alnından kan akan Müslümanları görmedin mi?

Ekranlarda, vitrin camlarında, çarşılarda bu kadar çok gayr-i İslami Noel’i ve artıklarını görmek zorunda değiliz! Onlar şehirlerinde ezan okutmazken, biz niçin şehrimizin meydanlarındaki ağaçları yılbaşı eğlencesi adı altında ışıklandırıyoruz! Kiliseye giden kendi bilir, buyursun gitsin, biz karışmayız; fakat tepemizde çan sesi, ağaçlarımızda Noel ışıkları, yollarda kırmızı misyonerler istemiyoruz.

Uyansak dünya kurtulacak, uyan, uyanalım!

"Akit kadar başınıza taş düşsün"

Şayet başınıza böyle bir taş düşerse altından kalkamazsınız! Akit Gazetesi’ne “iftira” atanlardan bahsediyorum. Lakin bizim öyle güzel bir okur kitlemiz var ki en güzel cevabı onlar veriyor.

Akit Gazetesi, Türkiye’nin en çok okunan ve en sağlam duruşa sahip gazetelerinden birisi... Yıllar içinde birçok gazete ve medya grubu el değiştirdi. Bu değişiklikler o medya gruplarının “ruhunu” da değiştirmiştir.

Ancak Akit, 12 Eylül 1993’ten bu yana ruhunu ve duruşunu asla değiştirmemiştir. Gazeteyi bugünlere getiren dağıtıcısından çaycısına, dizgicisinden muhabirine, yayın yönetmeninden medya grup başkanına kadar herkesin alın teri bu sayfalardadır. Üstelik birçok medya kuruluşunun gözde isimlerinin yolu da Akit’ten muhakkak geçmiştir. Bizim gazetemizde “24 yıldır buradayım” diyen çok sayıda emekçi vardır.

İftiracılara gelince!.. Onlar Akit’in tüm medya gruplarını çok iyi takip ediyor. En ufak sehven hatada bile merceği öyle büyük tutuyorlar ki sanırsın toz zerreleri deve olmuş!

“yeniakit.com.tr” internet sitemiz Türkiye’nin en çok tıklanan 16. internet sitesi…

Akit Televizyonu; yola sadece kendi sermayesi ile çıkmasına rağmen kısa zamanda belli bir izleyici kitlesine ulaştı. Allah nasip ederse 2017’de çok daha büyüyecek, tabii ki milletle beraber!

Çıkarılan çeşitli özel ekler Türkiye’nin en kaliteli mizanpajlarına sahip!

Gazetemiz ise 24 yıldır 400 bin ile 100 bin arasındaki tirajlara sahip, geniş ve sadık bir okuyucu kitlemiz var.

Televizyonumuz henüz kurulmamıştı. Bir toplantıda katılımcalara; “Akit Tv’yi ekranınızın ön sıralarına koyun” diye rica etmiştim. Medya Grup Başkanımız Sayın Mustafa Karahasanoğlu ağabey ise çok güzel bir ifade kullanarak; “Hacı güzel bir temennide bulunuyor. Ancak biz asla ‘yaptık, izleyeceksiniz’ mantığı gütmüyoruz. İzleyebileceğiniz yapımları sunup ekran takdirini size bırakıyoruz” demişti. İşte biz de bu yolda ilerleyerek gazeteden internete, televizyondan özel eklere kadar okuyucumuzun ailecek okuyup izleyebileceği yayınlar yapmaya devam ettik, edeceğiz…

Akit, 24 yıldır inananların yüz akı olarak yoluna devam etti… Eğilmeden, bükülmeden nice 24 yıllara!..