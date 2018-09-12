Akit yazarı: Amerika, Türkiye'ye dolar operasyonu yaptığı için Allah kasırga gönderdi

Akit yazarı Mehtap Yılmaz, Türkiye ile ABD arasında yaşanan krize ilişkin olarak ilginç değerlendirmede bulundu. Yılmaz, Amerika Türkiye’ye dolar operasyonları yaptığı için, gözünü Ortadoğu’ya diktiği için, kendi çıkarları uğruna Ortadoğu’yu kan gölüne çevirdiği için Allah’ından buldu" dedi.

"Allah'ın sopası yok" diyen Yılmaz, "İşte yeni bir felaket daha ABD kıyılarına yaklaşıyor… Florence kasırgasının ABD tarihinin en tehlikeli ve en büyük kasırgası olacağı düşünülüyor" diye yazdı.

Yılmaz yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

Eli kanlı terör örgütü PKK-PYD’ye 18 bin TIR silah yardımı yaptığı için…

Yine Allah’ından buluyor…

İşte yeni bir felaket daha ABD kıyılarına yaklaşıyor…

“Uzmanların tahminleri tutarsa Florence, 1989’da Kuzey Carolina’yı vuran Hugo Kasırgası’ndan beri bölgeden geçen en güçlü kasırga olacak. Hugo kasırgası arkasında 7 milyar dolarlık hasar bırakmış, 49 kişinin de ölümüne yol açmıştı. Kasırganın perşembe akşamı ABD sahiline ulaşması ve en az bir gün boyunca aynı bölgede kalması bekleniyor.

Kasırga, şimdiden 5. Kategoriye yaklaştı.

Florence kasırgasının ABD tarihinin en tehlikeli ve en büyük kasırgası olacağı düşünülüyor.”

İdlipli masumların âhı, kıtaları aşıyor yani…

Şimdi İdlip halkıyla eşitlendiniz…

Hadi korkuyla bekle Amerika!