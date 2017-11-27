Akit yazarı: AKP'nin İstanbul adayı Mehmet Özhaseki olabilir

Yeni Akit yazarı Hacı Yakışıklı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'ndan istifa eden Kadir Topbaş'ın ardından 2019 yerel seçimlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin aday gösterileceğini öne sürdü.

Yakışıklı, "İstanbul için hal-i hazırda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapan Mehmet Özhaseki’nin ismi güçlü bir aday olarak öne geçiyor. Özhaseki şu anda Diyarbakır’dan İstanbul’a kadar birçok alanda başarılara imza attı. Sur bölgesinin ayağa kalkması için çok önemli projeler gerçekleştirdi. Üstelik 21 yıllık “başarılı” belediye başkanlığı tecrübesi var. Özhaseki gönüllere hitap etmeyi de çok iyi biliyor ve “insani” faktörü daima ön planda tutuyor" diye yazdı.

Hacı yakışıklı'nın "İstanbul adayı Mehmet Özhaseki mi olacak?" başlığıyla yayımlanan (27 Kasım 2017) yazısı şöyle:

2019 seçimleri Türkiye Tarihi’nde yine önemli milat olacak ve herkes bunun farkında, bu sebeple sadece siyasi partiler değil vatandaş da hazırlık içinde olduğundan 2019 başka hiçbir yıla benzemeyecek!

Eleştirisi olan varsa şimdiden yapmalı! AK Partili seçmenler “Hükümete zeval gelmesin diye şimdilik eleştirilerimizi öteliyoruz” diyordu. Artık buna gerek yok, varsa sözü olan muhakkak söylemeli. Yumurta kapıya dayanınca kelimeleri zorlamak kimseye fayda sağlamaz.

Artık belediye başkanlıklarında büyük istifalar olmaz; teşkilatlardaysa değişim sürecek. Milletvekilleri “2019 adaylık” sürecinde yenilenecek ki büyük sürprizler var. Başkanlık Sistemi ilk kez uygulanacağı için seçilen vekiller “bakan” olamayacak, yeni hükümette “Başbakan” da olmayacak.

MHP’de muhtemelen “belediye başkanı” ve “milletvekili” adayları farklı olur ve ayrı partiler halinde seçime gidilir. Ancak “Başkan” seçiminde AK Parti ile ortak aday üzerinden yürünür. Bu ortak aday Recep Tayyip Erdoğan! Türkiye’nin kaderi, milyonlarca mazlumun kaderi bu seçimlere bağlı ve “reis” sadece Türkiye’yi değil dünyayı yönetecek kabiliyete sahip olmalı!

Sırbistan’a gidiyorsunuz “Sultan Erdoğan” sloganı atan on binlerle karşılaşıyorsunuz, Katar’a gidiyorsunuz ve şehrin duvarlarında “Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan” yazılarıyla karşılaşıyorsunuz. Mekke’ye gidiyorsunuz ve Erdoğan ismi duyulunca yüzler gülüyor.

CHP’de bekleyiş hâkim! “AK Parti temizlenmeli” diyen hiç kimse “CHP temizlenmeli” demedi. Bunun sebebi CHP’nin pir-ü pak olması mı yoksa bunca kiri temizleyecek bir formül bulunamaması mı? CHP’den ziyade İYİ Parti’de hazırlık görüyoruz. Başta sesleri çıksa da şimdi sessiz sedasız hazırlık içine girdiler. “Dışarıdan” birçok ismi transfer ettiler.

HDP ne yapıyor? Vekillerinin tutuklu olması, onların “daha gür sesle” haykırmalarını gerektirmez mi? İşte orada soluklanalım! Terör örgütü zayıflayınca HDP de zayıfladı. Onlar siyaseti değil kanlı kavgaları tercih ettiler. HÜDAPAR’a bakınca Türkiye’nin doğusunda önemli bir sivil güç olduğunu görüyoruz! Dikkatli davranıyorlar, oyunları bozma çabası içindeler ve bozuyorlar da!

Yazının başlığına, İstanbul ve Ankara’ya dönecek olursak!

Başkent kulislerinde Binali Yıldırım’ın ismi İstanbul veya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçse de ülkenin “Başbakanlık” koltuğunda oturmuş bir ismin “devlet teamüllerine göre” belediye başkanlığına geçmesi uygun olur mu? Önce bunu ölçüp tartıp karar vermek lazım! Ankara’da Mustafa Tuna başarılı olacak, bu şimdiden belli; fakat “2019’da aday olur mu?” sorusunun cevabı henüz kulislerde canlılık kazanmış değil. Bakanlar ise biliyorsunuz belediyelerde “aday” olabiliyor. Mesela Fatma Şahin hanımefendi şu anda Gaziantep’te harika bir belediye yönetimi sergiliyor.

Bu açıdan İstanbul için hal-i hazırda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapan Mehmet Özhaseki’nin ismi güçlü bir aday olarak öne geçiyor. Özhaseki şu anda Diyarbakır’dan İstanbul’a kadar birçok alanda başarılara imza attı. Sur bölgesinin ayağa kalkması için çok önemli projeler gerçekleştirdi. Üstelik 21 yıllık “başarılı” belediye başkanlığı tecrübesi var. Özhaseki gönüllere hitap etmeyi de çok iyi biliyor ve “insani” faktörü daima ön planda tutuyor.

Sözcü gazetesinin geçenlerde attığı manşetin sebebi şimdi daha iyi anlaşılıyor değil mi? Güya Özhaseki’ye FETÖ çamuruyla iz bırakacaklar ve AK Parti’nin en önemli İstanbul adayını “bugünden” yıpratacaklar. İşte medyayı düşürdükleri hal bu! Güneşi balçıkla sıvamaya kalkıyorlar. Yeni şeyler bulamayanlar, eskiyi de kendileri gibi kirletmeye çalışıyor. Gömülmüşler bir çukura, debelenip duruyorlar!

Kadir Topbaş’ın istifa sürecinin Mehmet Özhaseki vesilesiyle gerçekleştiğini Cumhurbaşkanımız duyurmuştu. Burada Sayın Bakan adeta “tereyağından kıl çeker gibi” olayı en sade formülle çözmüş ve hiç kimse yıpranmadan süreç başlamıştı. Bu formül daha sonra diğer illerde de uygulandı.

Hülasa; 2019 önemli! Eleştirisi olan şimdiden eteğinde taş bırakmasın, sonra geç kalıp apışırsınız. İstanbul’a Mehmet Özhaseki’nin aday gösterilmesi ihtimali büyük ki Özhaseki İstanbul’a yakışır! Ankara’yı önümüzdeki süreçte göreceğiz. 2019 seçimleri diğerlerine benzemeyecek; hayırlı olur inşallah!