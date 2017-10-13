Akit yazarı, 3 bakanı Erdoğan'a 'şikâyet etti'

Akit yazarı Ahmet Maranki, 3 bakanlığı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a şikayet etti. "Devletin atanmışları sizinle halkın arasını açmak istiyor" diyen Maranki "Büyük cezalar verip zulümler yapıyorlar" dedi. Sağlık, Tarım ve Ticaret bakanlıklarını şikayet eden Maranki, "Uygulamalarına bir bakın, arka planda sizin asla affedemeyeceğiniz çok çirkin şeyler oluyor" ifadesini kullandı.

Maranki'nin "ABD’nin CIA ve yerli işbirlikçilerinin oyunu bozuldu!" başlığıyla (13 Ekim 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

15 Temmuz darbe girişiminin altında ABD’nin ve CIA gibi istihbarat birimlerinin ve yerli işbirlikçilerinin olduğu artık herkesin bildiği bir gerçek. Bunu John Bass’ın son yapmış olduğu açıklamalarla da adeta itiraf etmiş oldular. Şimdi sırada en kritik sorunun cevabı var: “15 Temmuz’da hain eller başarıya ulaşsaydı. Devletin başına kimi getireceklerdi?” bu soru da yine hem ABD makamlarının açıklamalarında, hem de ne şart olursa olsun korumakla kendilerini mükellef gördükleri elebaşının rahatlığı ile belli oldu.

Bu senaryolarının ortaya çıkması için Fetö elebaşının iadesi gerekiyor ki işte bu gerçekler ortaya çıkmaması için şartlar ne olursa olsun bize bu kişiyi teslim etmekten kaçınıyorlar.

Bunun tam tersini düşünün; elebaşı sorgulamasının bir yerinde darbe girişimini mesela Büyükada gibi bir yerde içerideki maşalarla CIA’nin planladığını bu işin altında İzmir’de örneği görüldüğü gibi kiliselerin papazlarının CIA ajanı gibi çalıştığı resmi belgeleriyle ortaya konulup söyleyiverse iç ve dış düşmanların hali nice olur?

Amerika, zaten bozuk Ortadoğu siciline bir de Türkiye kabahati işlenmesini istemez. Saddam, Kaddafi, gibi ülke liderlerinin çeşitli sebeplerle kötüleyerek yok ettikleri gibi, Türkiye’de nice değerli bilim adamı ve siyasetçinin “ortadan kaldırılmasına” karar alanlar kendileri değil miydi?

Tayyip Erdoğan ortadan kaldırılsın! Talimatının verenlerin Erdoğan gibi bir dünya liderini yok etmek istemelerinin de açığa çıkmasını istemedikleri için teslim etmiyorlar.

Amerika’nın bölgedeki hazımsızlıklarından biri de kuşkusuz Rusya ile yapılan ittifak ve askeri antlaşmalar.

Amerika’ya siyasi arenada oyunu yanlış oynadığını ve bölgedeki en büyük müttefikini kaybetmek üzere olduğu bildirilmiştir.

Artık Amerika’nın maskesi düştü. Son kozları da vize. Amerikan gazetelerinde yanlı, kışkırtıcı yazılar yayınlayarak Erdoğan düşmanlığı oluşturmanın sebebi ne olabilir ki?

Tüm bunların tek sebebi, vatanını ve milletini seven Erdoğan’ın pek çok konuda olduğu gibi, vatanın bölünmez bütünlüğü konusunda da tavizsiz olması ve halkı da yanına alarak yarınlara güçlenerek ilerlemesi.

İşte dünya gibi Amerika’da bunu hazmedemiyor!.

Bass, giderayak ne dedi; “Türkiye’de 9,5 aydır terör olmuyor” acaba ne demek istedi? Güneydoğu’da hendekleri PKK ile birlikte açmışlardı, DEAŞ’ın canlı bombaları yakalandıklarında da onların isimlerini veriyordu!, yollara döşenen bombalar, mayınlar hep ABD üretimi!.

Hâlâ ne demek istedi diye düşünen var mı?

Yeni senaryolar!

Amerikalılar, darbe girişimleri ile bu gücü yıkamayacaklarını anladıkları için yeni oyunlar ve oyuncular geliştiriyor. Son piyonları ise malumunuz Türk tarihinde sıklıkla vuku bulan suikast faaliyetlerini de gündeme alabilirler.

Tabii ki bunu bu ülkede önünde Prof. olan üniversitelerin ve devletimizin dışişlerinin, belli gazetecilerin yazdığı yazılarla ve bu ülke aleyhine her zaman kullandıkları Ana muhalefet ve diğer muhalefetle bu işleri yürütmeye devam etmektedirler!!!

Çünkü özellikle Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun Türkiye ziyareti ile iyice akılları başlarından gitti.

Amerika’nın başını önüne alıp düşünmesi ve kabul etmesi gereken bir gerçek var;

Yeni Türkiye doğuyor.

Bölgesinde lider, barışçı, ve en önemlisi Müslümanların hamisi, mazlumlara umut olabilecek bu gücün önünde karşı duramayacaklar.

Erdoğan geleceğin dünya lideri!

Gelecekte, Erdoğan kaçamak açıklamalar yapan Amerikalı siyasetçilerden ve ABD Başkanı Trump’dan, gücünü ve vizyonunu kaybetmiş Avrupa liderlerinden çok daha anılan, çok daha fazla konuşulan lider olacak bunu artık herkes biliyor.

Hatırlayın 15 Temmuz’dan önce konsolosluk binasının önüne duvar örmüşlerdi. Şimdi konsolosları Linda ile birlikte topluca ülkeyi terk etmeleri ve işlerimize artık karışmamaları kendileri için en hayırlı adım olacaktır vesselam…

Yeter ki içimizdeki sapı bizden olan isminin önünde prof, stratejist, araştırmacı vs. yazanların ihaneti tespit edilip en azından devlet kadrolarından bilim kurullarından, üst kurullardan ve bilirkişilerden alınarak önlemler alınabilsin!

Sayın Cumhurbaşkanımız valilere yaptığı konuşmada bir vurgu yaptı:

“Milli ve yerli; vatana millete bayrağa bağlı insanlara saygı duyuyorum! Sizler de duyacaksınız!

Hz Ömer’in adaletini uygulayacaksınız”

Uygulamalar dehşet verici!

Sayın Cumhurbaşkanım ortak bir sesi size aktarıyorum: devletin atanmışları sizinle halkın arasını açmak için milli ve yerli vatan, millet, bayrak, devlet, sevdalılarına, bu ülkeye bir ağaç diken eser bırakanları sırtımda taşırım diyen cumhurbaşkanına rağmen büyük cezalar verilip zulümler yapılıyor! Sağlık Bakanlığı’nın, Tarım Bakanlığı’nın, Ticaret Bakanlığı’nın, uygulamalarına bir bakın! Ve arka planda sizin asla affedemeyeceğiniz çok çirkin şeyler oluyor..

Sayın Cumhurbaşkanım zulüm devam ediyor.

İnadına son günlerde artarak!..

Arz olunur...