Akit gazetesinin sembol ismi Hasan Karakaya hayatını kaybetti

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü ve yazarı Hasan Karakaya (61) Medine'de hayatını kaybetti. Bir süredir kalp rahatsızlığı yaşayan Karakaya, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan gezisinde kalp krizi geçirdi. Karakaya'yla birlikte Medine'de bulunan TV 24 Danışmanı ve Akit gazetesinden ayrılarak Star gazetesinde yazılarına devam eden Ersoy Dede, "Aile cenazenin kutsal topraklarda kalması gibi bir karar almazsa Karakaya'nın Erdoğan'ın uçağıyla İstanbul'a getirileceğini ve cuma günü İstanbul'da toprağa verileceğini" açıkladı.

Akit'in internet sitesinde yer alan habere göre, Hasan Karakaya Mescidi Nebevi ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otele geldiğinde fenalaştı. Kalp krizi geçiren Karakaya, yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede Türkiye saatiyle 00:30'da vefat etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hastaneye gelerek bilgi aldı. Vefat haberini duyuran Erdoğan, Karakaya'nın eşini arayarak durumu kendisi haber verdi, üzüntüsünü paylaştı, başsağlığı diledi.

Hasan Karakaya'nın cenazesi, ailenin onayı olursa Türkiye'ye dönüşünü erken saate alan Cumhurbaşkanı'nın uçağıyla İstanbul'a getirilecek. Cuma günü yapılması planlanan cenazenin detayları daha sonra belli olacak.



Hasan Karakaya kimdir?



Türkiye'nin en çok tartışılan gazetelerinden Yeni Akit'in bir numaralı ismi olan Hasan Karakaya, 1954 yılında Manisa’da doğdu.

Karakaya, ilkokuldan mezuniyeti ardından önce imam, sesi güzel bulunmayınca da müftü olmak istese de Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulu’nda okudu ve 40 yılı aşacak gazetecilik serüvenine “CHP’nin yarı resmi yayın organı gibi” dediği Barış gazetesinde başladı. Ardından yazı işleri müdürü yardımcısı olarak Yenigün gazetesine geçen Karakaya, daha sonra Başkent gazetesinde çalışmaya başladı. 22 yaşında Başkent gazetesinin yazı işleri müdürü olan Karakaya, iki sene sonra geçtiği Milli Gazete’de 8, Türkiye gazetesinde 9 sene çalıştıktan sonra yazılarını, 2015’te yaklaşık 20 yılını doldurduğu Vakit’in (bugünkü Yeni Akit) çatısı altında kaleme almaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en yakın isimlerden olan Hasan Karakaya, 3 Nisan 2013 tarihinde Ak Parti Hükümeti tarafından açıklanan ve 63 kişiden oluşan Akil İnsanlar Heyeti'nin Ege bölgesi üyeleri arasında yer aldı.

Bir süredir kalp rahatsızlığı olduğu bilinen ve bu nedenle yazılarına bir dönem ara veren Hasan Karakaya, bir by-pass ameliyatı olmuştu.



Hasan Karakaya'nın Akit'in yayın politikası hakkında T24'e verdiği söyleşiyi okumak için tıklayın