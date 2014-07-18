Akit: Vali Mutlu ve AKP'lilerin Yahudi Cemaati'nin iftarına katılması şaşkınlık yarattı

Akit gazetesinin internet sitesi olan habervaktim.com, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve AKP'lilerin İstanbul’daki Yahudi Cemaati’nin iftar programına katılmasını "şaşkınlık" olarak niteledi.

Haberde, iftar programını düzenleyen Yahudi Cemaati için "Siyonistlerin Gazze’de gerçekleştirdiği katliamda İsrail’i haklı bulan cemaat" yorumu yapıldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının olduğu bir dönemde, Vali Mutlu ile AKP'lilerin iftarda Yahudilerle biraraya gelmesi ve birlikte fotoğraf vermesi elelştirildi.

Habervaktim'de yer alan haber şöyle:

Siyonistlerin Gazze’de gerçekleştirdiği katliamda İsrail’i haklı bulan İstanbul’daki iftar programına Vali Hüseyin Avni Mutlu ile AK Partililerin de katılması şaşkınlıkla karşılandı.

Şalom’un aktardığı bilgilere göre, Musevi Cemaati’nin ev sahipliğini yaptığı geleneksel “iftar yemeği” Darülaceze’de gerçekleşti.

Yemeğe Vali Hüseyin Avni Mutlu, AK Parti Milletvekili Nursula Memecan, AK Parti geçmiş dönem Milletvekillerinden İhsan Arslan, Hukukçu Kezban Hatemi, AK Parti İl Başkan Yardımcıları, CHP İl Başkan ve vekilleri de katıldı.

Malum, İsrail’in Gazze’ye yönelik son saldırıyla ilgili olarak Yahudi Cemaati’nden şu ana kadar en ufak bir eleştiri açıklaması gelmiş değil.

'Aksine İsrail'i destekliyorlar'

Aksine, Şalom adlı yayın organlarında ortada bir “savaş” olduğundan söz ediliyor; daha çok Filistinlilerin İsrail halkına füze attığı ileri sürülüyor.

Ayrıca, İsrail’in Gazze halkının üzerine bomba yağdırması karşısında neden sessiz kaldıklarıyla ilgili sorular yönelttiğimiz Musevi Cemaati eski Başkanı Silvio Ovedia, ağzındaki baklayı çıkararak, ortada kınanacak bir durum olmadığını söyledi.

'İsrail saldırılarının sebebi var'

Ovedia İsrail’in Müslüman katliamını savunarak, “bunun bir sebebinin olduğunu” ileri sürdü ve “Filistinliler hak ediyor” demeye getirdi. Ovedia, yaşanların zulüm olmadığını, karşılıklı eşit şartlarda birbirlerine füze/bomba attıklarını iddia etti.

Vali Mutlu ile AK Partililerin böyle bir ortamda, bu şekilde bir bakış açısına sahip Yahudilerle biraraya gelmesi, birlikte fotoğraf vermesi şaşkınlıkla karşılandı.

'Musevi Cemaati AKP iftarında da baş köşede'

Öte yandan, AK Parti'nin Salı günü Ankara'da verdiği iftar yemeğine Musevi Cemaati Başkanı ile Hahambaşı'nın da davet edildiği görüldü. Cemaat'in yayın organında bugün, Hahambaşı Rav İsak Haleva ile Başbakan Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'la iftarda yanyana çekilmiş fotoğrafı yayınlandı. Şalom haberinde "İftar davetinde bir konuşma yapan Başbakan Erdoğan, İsrail-Hamas çatışmasına da değindi ve geçmişten alınan acı dersler ışığında İsrail ve Filistin arasındaki sorunların itidal ve sağduyu ile çözmelerinde yarar gördüklerini söyledi." denildi