Akit TV'den AKP'li Şamil Tayyar'a: Her devrin tetikçisi!..

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile CHP arasında bir işbirliği olduğunu iddia eden, hükümete yakınlığıyla bilinen Akit TV'nin Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen ile AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar arasında tetikçi tartışması çıktı. Özmen, Tayyar'a, " Şarlatan, teyyare ve her devrin tetikçisi" dedi.

Mehmet Özmen’in iddiasına yanıt AKP Milletvekili Şamil Tayyar'dan geldi. Tayyar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Akit TV'de bir süzme, Gökçek CHP'ye geçmek için mesaj gönderdi demiş! Yuhhh. Öfkenizi kusun, kusun da biraz insaf. Aşağılık adam” demişti.

Akit TV Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen bu sabahki programda Şamil Tayyar’ın Twitter mesajına yanıt verdi. AKP’li Tayyar’a yönelik “Tayyare, şarlatan” şeklinde hakaretlerde bulunan Mehmet Özmen, “Ş.T. Erbakan’ın gönderilmesi için her türlü provokasyona imza atıyor idi” dedi.

"Cemaat imamlarının desteğiyle..."

Şamil Tayyar’ın 1999’da DSP’den aday olduğunu belirten Özmen, bununla ilgili Tayyar’ın attığı “1999’da adaylık teklifini cemaatten dostlarımın telkiniyle kabul ettim, o dönemde ağırlıklı olarak DSP destekleniyordu” Twitter mesajını okudu.

"Her dönemin tetikçisi"

“Her dönemin tetikç adamı olan Ş.T. yani namı diğer ‘Tayyare’, Feto’ya geçmiş olsun dizelerini de döken 17-25 Aralık’tan sonra dahi Feto’ya toz kondurmayan bu şahıstır” diyen Mehmet Özmen, AKP’li Şamil Tayyar’a şöyle yüklendi:

“İşte bu tayyare Reisçi gibi görünüyor bugün ama Ergenekon sürecinde Feto’nun kullandığı en iyi medya adamıydı, daha doğrusu aslında şarlatanın tekiydi. Bu çakal konjonktür neyi gerektirirse ona göre pozisyon alan bir pervane. Bu çakalın Feto’ya çaktığına bakmayın seçimlerde yeniden milletvekili olmasını sadece ve sadece FETÖ’nün Gaziantep imamlarına borçlu.”