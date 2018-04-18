Akit TV'de bir program: Dekolte giyen kadın tacizci; erkekler şikayet etmeli, bu bir suçtur, cezalandırılmalı...

Akit TV'de Rabbiyatcı isimli programı sunan Mehmet Arslan, dekolte giyen kadınları 'tahrikçi ve tacizi' olarak nitelendirdi. Dekolte giyinen kadınların büyük bir kısmının emperyal ve şeytani güçler tarafından 'maşa' olarak kullanıldığını savunan Arslan, "Kadın ne yaptığının farkında değil. Dekolte olmayı, kendini ifade tarzı olarak görüyor. Eğer ilgi çekemiyorsa, tahrik edemiyorsa, taciz edemiyorsa kendini ezik hissediyor" dedi. Arslan, erkeklerin de dekolte giyen kadınları şikayet etmesi gerektiğini söyledi.

Programa, "Güncel bir konu, eskimeyen bir konu, sürekli sakız gibi çiğnenen bir konu; kadın meselesi, kız çocuğu meselesi” ifadeleriyle başlayan Arslan, şöyle devam etti:

"Dövize dekolte, kadın, tacizci yazdık. Yani taciz, aciz bırakmak anlamına geliyor. Erkek tacizi, erkek şiddeti eyvallah; buna karşı tavır, tedbir alınması lazım, cezalandırılması lazım. Ancak altında yatan sebepler araştırılmazsa, şu şuna sebep oldu bundandır diyerek, -erkek şiddeti ve tacizi hafife alma tarzında da değil- psikolojik, sosyolojik çözümleme adına kadının da payı olabilir mi diye düşünmek lazım.

"Tacizse cezası nedir?"

"Mesela dekolte kadın tacizci, teşhir/taciz diye biz bunu daha önce de gündem ettik. Bu hakikaten taciz mi? Tacizse cezası nedir? Hem yasal olarak hem de toplum tarafından böyle bir değerlendirme yapılıyor mu? Tam tersine dekolteli omak, teşhir etmek teşvik ediliyor. Tacizse bu taciz mi? Bir erkek cinsel uzvunu tahrik edici şekilde teşhir ederse bu kadın için taciz olmaz mı? Bal gibi olur. Bundan dolayı insanlar birbirini katlediyor. Sıradan bir şey değil. Peki o zaman bunu kadın yaparsa suç olmaz mı? Bu masum mu? Bunun neresi masum?

"Kadının dekolte olması, teşhircilk yapması tam bir tacizciliktir"

"Şu anda meşrulaştırılmış gayrimeşru bir şey. Yaygın bir şekilde dekoltecilik, teşhircilik, diğer taraftan da röntgencilik almış başını gidiyor. Peki, mikrop, hastalık, virüs yaygın bir biçimde dolaşıyorsa neden hasta oldum demenin bir anlamı var mı? Pansuman tedbirlerle hastalık kalıcı olarak tedavi edilebilir mi? Koruyucu hekimlik, koruyucu dindarlık… Bunlara tedbir alınması lazım. Kadının dekolte olması, teşhircilk yapması tam bir tacizciliktir. Sadece tahrik değil, aynı zamanda taciz. Buna hakkı var mı kadının?

"Kadın ne yaptığını bilmiyor, taciz edemiyorsa kendini ezik hissediyor"

"Fakat, kadın da burada maşa. Kadın ne yaptığının farkında değil. Dekolte olmayı, kendini ifade tarzı olarak görüyor. Çünkü böyle anlatıldı, böyle yansıtıldı. Kadın da ne yaptığını bilmiyor ki. O da güya diğer türlü kendini ezik hissediyor. Eğer ilgi çekemiyorsa, tahrik edemiyorsa, taciz edemiyorsa kendini ezik hissediyor. Kendini ifade tarzı olarak bunu algılıyor. Zavallı ne olup bittiğini bile algılamadan birçok kadın kız kendini sokağa atıyor ve bu oyunun malzemesine dönüşüyor. Boyalı basın da başımıza nereden geldi diye suçlu arıyor. Suçlu sensin. Teşvik etmeniz, meşrulaştırmanız yüzünden…

"Kadına bir gaz verme; yürü, açıl, saçıl, eşit oldun, erkeklere baskın oldun..."

"Allah erkeklere evlenmelerini değilse de savm etmelerini söylemiş. Bir şekilde kendilerini dizginlemelerini söylemiş. Zina zaten haram da ona yakınlaşmayın, ön tedbirleri alın demiştir. Teşhirciliği, tacizciliği önleyin. Kadın tacizci olursa, peşinden erkek tacizi gelir. Kadına bir gaz verme. Hadi yürü, açıl saçıl. Bunun sonunu düşünme. Bak işte özgürleştin, kendini ifade ettin, erkeklerle eşit oldun, erkeklere baskın oldun, güder oldun, etkiler oldun diye ver gazı. Onlar da oyuncak haline gelmiş durumda. Emperyal, şeytani bir kültürün malzemesi haline gelmiş durumda."

Arslan, "Erkekler şikayet edebilmesi lazım, 'bu kadın beni dekolte bir kıyafetle taciz etti', doğru ve bunun cezalandırılması lazım. Bu bir suçtur" diye de ekledi.