T24 LogoT24 Logo
Gündem

Akit TV sunucusu: O çocukları senin sarıldığın Cumhuriyet yaktı; Nişantaşı Cihangir'de oturan Beyaz Türkler yaktı!

Adana'daki kız öğrenci yurdunda çıkan yangında 12 kişi hayatını kaybetmişti

01 Aralık 2016 21:26

Akit TV suncusu Ahmet Keser, Adana'da 11'i çocuk 1'i eğitmen 12 kişinin hayatını kaybettiği yurt yangını faciasına ilişkin " O  çocukları senin sarıldığın Cumhuriyet yaktı, Nişantaşı'nda Cihangir'de oturan Beyaz Türkler yaktı" dedi.

'Gün Başlıyor' programını sunan Ahmet Keser yayın esnadında, Adana'nın Aladağ ilçesindeki kız öğrenci yurdunda meydana gelen yangında Cumhuriyetçileri hedef göstererek "O çocukları sen yaktın, senin sarıldığın o Cumhuriyet yaktı, burjuva yaktı, Beyaz Türkler yaktı, Nişantaşı'nda oturup, Cihangir'de oturup bu insanların değerlerine küfür eden sen yaktın bu çocuklar" dedi.

 

ETİKETLER

AdanayangınCumhuriyetBeyaz TürklerAhmet Keser

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24