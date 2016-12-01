Akit TV sunucusu: O çocukları senin sarıldığın Cumhuriyet yaktı; Nişantaşı Cihangir'de oturan Beyaz Türkler yaktı!

Akit TV suncusu Ahmet Keser, Adana'da 11'i çocuk 1'i eğitmen 12 kişinin hayatını kaybettiği yurt yangını faciasına ilişkin " O çocukları senin sarıldığın Cumhuriyet yaktı, Nişantaşı'nda Cihangir'de oturan Beyaz Türkler yaktı" dedi.

'Gün Başlıyor' programını sunan Ahmet Keser yayın esnadında, Adana'nın Aladağ ilçesindeki kız öğrenci yurdunda meydana gelen yangında Cumhuriyetçileri hedef göstererek "O çocukları sen yaktın, senin sarıldığın o Cumhuriyet yaktı, burjuva yaktı, Beyaz Türkler yaktı, Nişantaşı'nda oturup, Cihangir'de oturup bu insanların değerlerine küfür eden sen yaktın bu çocuklar" dedi.