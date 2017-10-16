Akit TV Nurettin Veren'in programını neden bitirdi, gerekçe rektörlere yönelttiği 'FETÖ' suçlaması mı?

Bir dönem Fethullah Gülen liderliğini yaptığı cemaatin önde gelen isimlerinden olan Yeni Akit yazarı Nurettin Veren'in Akit TV’de gerçekleştirdiği program sonlandırıldı. Kulislerde programın, Veren'in Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yavuz Atar, İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak ve Ege Üniversitesi Rektörü Beril Dedeoğlu gibi isimleri 'FETÖ'cü olmakla suçlamasından dolayı bitirildiği ileri sürülüyor.

Odatv'de yer alan haber aynen şöyle:

Her hafta cuma günleri yayınlanan programın, “Maddi sıkıntı” gerekçesiyle kesildiği ancak kulislerde konuşulanalrın bu yönde olmadığı aktarıldı.

Nurettin Veren, program kesilmeden önce TGRT canlı yayınında, halen görevde olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yavuz Atar’ın FETÖ’cü olduğunu iddia etmişti. Bu iddiaya Atar ise sert bir açıklamayla karşılık vererek reddetmişti. Nurettin Veren, Yavuz Atar’ın yanı sıra İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak ve Ege Üniversitesi Rektörü Beril Dedeoğlu’nun da FETÖ’cü olduğunu ileri sürmüştü.

Kulislerde konuşulanlara göre Nurettin Veren’in programı maddi sıkıntı bahanesiyle “yukarıdan” gelen baskılardan sonra; Yavuz Atar, Mahmut Ak ve Beril Dedeoğlu gibi isimlerin suçlanmasının ardından sonlandırıldı.

Her cuma gerçekleştirilen program son 1 aydır yayınlanmıyor.