T24 LogoT24 Logo
Gündem

Akit TV Nurettin Veren'in programını neden bitirdi, gerekçe rektörlere yönelttiği 'FETÖ' suçlaması mı?

Programın maddi gerekçeler sebebiyle sonlandırıldığı aktarılmıştı

16 Ekim 2017 15:10

Bir dönem Fethullah Gülen liderliğini yaptığı cemaatin önde gelen isimlerinden olan Yeni Akit yazarı Nurettin Veren'in Akit TV’de gerçekleştirdiği program sonlandırıldı. Kulislerde programın, Veren'in Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yavuz Atar, İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak ve Ege Üniversitesi Rektörü Beril Dedeoğlu gibi isimleri 'FETÖ'cü olmakla suçlamasından dolayı bitirildiği ileri sürülüyor.

Odatv'de yer alan haber aynen şöyle:

Her hafta cuma günleri yayınlanan programın, “Maddi sıkıntı” gerekçesiyle kesildiği ancak kulislerde konuşulanalrın bu yönde olmadığı aktarıldı.

Nurettin Veren, program kesilmeden önce TGRT canlı yayınında, halen görevde olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yavuz Atar’ın FETÖ’cü olduğunu iddia etmişti. Bu iddiaya Atar ise sert bir açıklamayla karşılık vererek reddetmişti. Nurettin Veren, Yavuz Atar’ın yanı sıra İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak ve Ege Üniversitesi Rektörü Beril Dedeoğlu’nun da FETÖ’cü olduğunu ileri sürmüştü.

Kulislerde konuşulanlara göre Nurettin Veren’in programı maddi sıkıntı bahanesiyle “yukarıdan” gelen baskılardan sonra; Yavuz Atar, Mahmut Ak ve Beril Dedeoğlu gibi isimlerin suçlanmasının ardından sonlandırıldı.

Her cuma gerçekleştirilen program son 1 aydır yayınlanmıyor.

ETİKETLER

Nurettin VerenAkit TVFETÖprogramsonlandırıldısebepmaddi gerekçesuçlama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24