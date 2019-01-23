Akit'ten Yılmaz Özdil'e: Övdüğünü iddia ettiği ilk cumhurbaşkanı hakkında yazdıklarına bak; insanların aklı ile alay ediyor

Akit'in yazı işleri müdürü ve yazarı olan Ali Karahasanoğlu, bugün saat 09.05'te 2 bin 500 liradan satışa sunulan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in "Mustafa Kemal" kitabı hakkında bir yazı kaleme aldı. Özdil'in dünkü yazısına yanıt veren Karahasanoğlu "Övdüğünü iddia ettiği Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı hakkında, şu yazdıklarına bak... M. Kemal’i kıyasladığı ve onlardan daha değersiz gibi yaptığı şu gösterime bak... İnsanların aklı ile alay ediyor..

Karahasanoğlu'nun "Marilyn Monroe’nun var da, M. Kemal’in niye yok?" başlığıyla (23 Ocak 2019) yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

Gerçi bugün saat 9’u 5 geçe, artık M. Kemal’in de olacakmış..

Yılmaz Özdil’in sayesinde, bir prestij kitabı..

Kendisi şöyle tanıtıyor:

“Otomobil efsanesi Ferrari’nin kitabı var, 30 bin lira.. Moda ikonu Valentino’nun hayatını anlatan kitap var, 12 bin lira.. Marilyn Monroe’yu anlatan kitap var, 6 bin lira..”

Sonra da, “Batan geminin malları bunlar” dercesine..

M. Kemal’e de hakaret edercesine..

“Fiyatı 2 bin 500 lira olacak” diyor..

Yani, Ferrari’nin kitabının 12’de biri..

Valentino’nun beşte biri..

Marilyn Monroe’nun yarı fiyatına..

İnsanda birazcık utanma olur..

Adamın; övdüğünü iddia ettiği Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı hakkında, şu yazdıklarına bak..

M. Kemal’i kıyasladığı ve onlardan daha değersiz gibi yaptığı şu gösterime bak..

İnsanların aklı ile alay ediyor..

Yazının tamamı için tıklayın