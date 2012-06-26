Taraf Gazetesi yazarı Alper Görmüş, Akit'in Ali Bayramoğlu'na karşı başlattığı kampanyanın çok ürükütücü olduğuna değinerek, ''Akit şunu iyi bilmeli: Ali Bayramoğlu yalnız değildir... '' dedi.

İşte Alper Görmüş'ün Taraf gazetesinde yer alan yazısının (26.06.2012) bir bölümü şöyle:

Savaşa meyyali vallahi sevmekten!

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Ali Bayramoğlu, ‘Akit’ ve 2015 süreci...

Akit gazetesinin internet sitesi habervaktim.com’un Ali Bayramoğlu hakkında başlattığı kampanya, yalnız çok kıymetli bir entelektüel olan Bayramoğlu için değil ülke için de ürkütücü yeni bir dönemin yeni bir işaret fişeği olabilir.

Ben, daha önce birkaç kez, 2014’teki cumhurbaşkanlığı seçimi ile 2015’teki genel seçimlerin, 1915 felaketinin 100. yılının ortaya çıkartacağı politik atmosferde yapılacak olması üzerinde düşünmemiz gerektiğini yazmıştım. Sebebi açık: Çünkü bu tarihsel tesadüf, devletçi-vesayetçi (gerektiğinde darbeci) bir siyasi anlayış ve pratik olan Ergenekonculuk için bulunmaz bir fırsat teşkil ediyor.

Bu ihtimal çerçevesindeki endişelerimi önce 21 ocakta Taraf’ta kaleme aldığım “Sevag’ın ölümü bir Ergenekon eylemi olabilir mi?” başlıklı yazıda, sonra da 2 mart tarihli “Hrant, Sevag, Taksim” başlıklı yazılarda ifade etmiş, “‘Türkiye’deki iktidarın gerçek yüzünü, gözleri kör olmuş Batılılara göstermek için’ her dönemde yeni ve etkili bir tema keşfeden Ergenekon zihniyeti, yeni dönemde neyi araçsallaştırmayı düşünebilir” diye sormuştum.

O yazılarda bu soruya “2015’e doğru Batı kamuoylarında giderek büyüyecek Ermeni hassasiyeti” cevabını vermiş, Ergenekonculuğun zihniyet yapısını ve eylem stratejisini gözönüne aldığımızda, önümüzdeki dönemde, bu sonucu devşirmek üzere bizi ciddi bir “Ermeni ürkütme” kampanyasının bekliyor olabileceği uyarısında bulunmuştum.

Bence, Ali Bayramoğlu’nun Ermeni olduğu fakat bunun gizlendiği “haber”i ve onu izleyen, gerek Bayramoğlu’na gerek Ermeni kimliğine yönelik kampanya, “2015 süreci”nin yeni bir aşamasına işaret ediyor.

Akit şunu iyi bilmeli: Ali Bayramoğlu yalnız değildir... Biz, onu boğmak için yaratmak istediğiniz karanlığın hangi amaçlarla oluşturulduğunu gayet iyi biliyoruz ve siz bu yöndeki her karanlık girişiminizde bizi karşınızda bulacaksınız.