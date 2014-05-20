Akit Soma'da suçluyu teşhis etti: Yahudi damat!

Yeni Akit gazetesi, 301 işçinin yaşamını yitirdiği Soma faciasında maden ocağının işletmecisi Soma Holding’in patronu Alp Gürkan’ın damadının “Yahudi” olduğunu iddia ederek nefret söyleminde bulundu.

Gazete, bugünkü manşetine “O patronun damadı Yahudi” başlığını taşıdı. Haberde, Alp Gürkan’ın kızı Müzeyyen Nazlı Gürkan’ın, Mario Asafrana adlı Yahudi ile evlenerek “Asafrana” soyadını aldığı öne sürülerek, Mario Asafrana’nın ise, Türkiye’de “Mahir” ismini kullandığı iddia edildi.

Yeni Akit Genel Yayın Koordinatörü Hasan Karakaya da dün akşam A Haber'de katıldığı programda, "Soma Holding'in İsrail bağlantısı mı var?" sorusunu yöneltmiş ve "Yarın bir gerçeği deşifre edeceğiz" demişti.

Yeni Akit, Asafrana’nın Alp Gürkan’ın oğlu Can Gürkan’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Soma İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nde de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığını öne sürdü.

Yeni Akit'in "O patronun damadı Yahudi" başlığıyla yayımlanan (20 Mayıs 2014) manşeti şöyle: