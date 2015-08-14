Akit rakı tazminatını ödemeyince icralık oldu

Antalya'da 5 yıl önce düzenledikleri piknikte mangal yapıp, rakı içen 11 öğretmen hakkında "Lisede ahlaksızlık" başlıklı haber yapan Yeni Akit Gazetesi’ne dava açan 5 öğretmen, 1500’er lira tazminat kazandı. Gazetenin tazminatları ödemediğini belirten öğretmenler icra işlemi başlattıklarını söyledi.



Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Antalya Lisesi’nde görev yapan 11 öğretmen, 5 yıl önce aileleriyle birlikte düzenledikleri piknikte mangal yapıp, rakı içti. Öğretmenler, tatil gününde düzenledikleri bu etkinliğe ilişkin de Facebook sayfalarında fotoğraf paylaştı. Aradan 2.5 yıl geçtikten sonra ise Yeni Akit Gazetesi’nde öğretmenlerin fotoğrafıyla ’Lisede ahlaksızlık’ başlığıyla haber yayınlandı. Öğretmenlerin öğrencilerle birlikte alkol aldıkları, fotoğraflara göre öğrencilerle birlikte pikniğe giden öğretmenlerin alem yaptıkları iddiaları üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü de inceleme başlattı.



Soruşturmaya gerek görülmedi

İl Eğitim Denetmenleri tarafından yapılan inceleme sonucunda, ’Antalya Lisesi’nde görev yapan bir grup öğretmenin 12 Haziran 2010 tarihinde dinlenmek ve eğlenmek amacıyla Büyükçaltıcak piknik alanına aileleri (eşleri, çocukları, anne ve babaları) ile birlikte gittikleri, bu pikniğe okul öğrencilerini kesinlikle götürmedikleri, olayın okul öğrencileri ile hiçbir ilgisinin olmadığı, öğretmenlerin hafta sonu kendi aralarında yaptıkları bir gezi olduğu anlaşılmış olup, yapılan bu araştırma ve inceleme sonucunda öğretmenler hakkında herhangi bir soruşturmaya gerek olmadığı’ kararı verildi.



5 öğretmene 7 bin 500 TL





Büyük bölümü Eğitim- Sen üyesi olan öğretmenler ise sendika avukatları aracılığıyla haberi yayınlayan Yeni Akit Gazetesi aleyhine, kişilik haklarına saldırı gerekçesiyle 5’er bin lira tazminat talebiyle dava açtı. 5 öğretmenin açtığı dava, yaklaşık 1.5 yıl önce Antalya 7’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde sonuçlandı. Mahkeme gazeteyi, 5 öğretmene kişilik haklarına saldırı olarak 1500’er TL’den toplam 7 bin 500 TL tazminat ödemeye mahkum etti.



Haciz işlemi başlatılıyor



Gazetenin öğretmenleri haksız yere suçladığı olaya ilişkin açılan tazminat davasını öğretmenlerin kazanmış olmasına rağmen tazminatın ödenmediğini belirten Eğitim- Sen Antalya Şube Başkanı Kadir Öztürk, mahkeme kararının öğretmenlerin kişilik haklarına saldırı yapıldığını ortaya koyduğunu söyledi. 5 öğretmenin kazandığı tazminat davasında Eğitim- Sen avukatının hukuki destek verdiğini belirten Öztürk, tazminat davası kazanılmasına rağmen öğretmenlere bir türlü ödeme yapılmadığını kaydetti.



Bu nedenle gazete ve haberi yapan kişi hakkında tazminatı ödemedikleri için icraya başvurma kararı aldıklarını dile getiren Öztürk, "Bu konuda avukatımız gerekli çalışmaları sürdürüyor. Adres belirlemeleri yapılacak. Arından da haciz işlemi" dedi.

