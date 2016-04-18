Akit: PKK, 1 Mayıs'ın kan gölüne dönmesi için YDG-H'a talimat verdi

Yeni Akit gazetesi, "PKK'nın, 1 Mayıs'ın kan gölüne dönmesi için YDG-H'a talimat verdiğini" öne sürdü. "1 Mayıs’a kanlı plan" başlığıyla yayımlanan haberde, "İstihbarat raporlarına yansıyan bilgilere göre terör örgütü PKK, asker ve polisimiz karşısında yaşadığı hezimeti tersine çevirmek için bir süredir metropollerde sansasyonel eylem hazırlığı yapıyor. Profesyonel terör grupları tarafından özel olarak hazırlandığı ifade edilen saldırının sol gruplar arasında yapılacak propagandayla devlete yıkılacağı değerlendirmesinde bulunuluyor. Yaklaşık 9 aydır süren ve terör örgütünün kılcallarına kadar giren operasyonların bunalttığı PKK, kanlı 1 Mayıs hamlesiyle Türkiye’nin teröre karşı yürüttüğü mücadeleye de gölge düşürmeyi hedefliyor." ifadeleri kullanıldı.

Mücahid Gündoğdu'nun imzasıyla yayımlanan (18 Nisan 2016) haber şöyle:

Ülkemizi yangın yerine çevirmeyi hedefleyen terör örgütü PKK, çukura battıkça daha da saldırganlaşıyor. Asker ve polislerimizin başarılı operasyonlarıyla köşeye sıkışan ihanet örgütü, yapacağı kanlı 1 Mayıs tezgâhıyla ortalığı kan gölüne çevirmeyi planlıyor. 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda provokasyon çıkarmak için Kandil’in, terör örgütünün şehir yapılanması YDG-H’ye özel talimat verdiği ve kanlı eylem hazırlıkları yapıldığı belirtiliyor. Saldırının amacı ise terör örgütüne yapılan etkin operasyonları durdurmak.

Hezimeti tersine çevirme planı

İstihbarat raporlarına yansıyan bilgilere göre terör örgütü PKK, asker ve polisimiz karşısında yaşadığı hezimeti tersine çevirmek için bir süredir metropollerde sansasyonel eylem hazırlığı yapıyor. Kandil’den gelen gizli emirle PKK’nın şehir yapılanması YDG-H’nin İstanbul yapılanmasından özel bir gruba 1 Mayıs’ın kan gölüne çevrilmesi talimatı verildiği bilgisi alındı. 1 Mayıs’ta Taksim meydanını merkez olarak seçen PKK terör örgütü, alana gelecek sol grupları provoke ederek ortalığı savaş alanına çevirmeyi planlıyor.

Taksim'e terör yığınağı

Yakın zamanda Taksim’in içinde bulunan İstiklal Caddesi’nde DAEŞ terör örgütüne mensup bir terörist tarafından yapılan terör eyleminin etkileri henüz geçmemişken, PKK’nın İstanbul’da turist yoğunluğunun en fazla olduğu Taksim ve İstiklal Caddesi’nde yeni saldırılar yaparak dünya gündemine oturmayı planladığı değerlendirmesi yapılıyor. Kanlı saldırı hazırlığı için Gezi kalkışmasının da merkezi olan Taksim’in seçilmesinin bir diğer sebebi olarak da yasa dışı sol grupların rahatça kamufle olması ve yabancı devletlerin ajanlarının bölgede yoğun olarak bulunması gösteriliyor. Taksim Meydanı’nın yakınlarındaki birçok bölgede YDG-H’li teröristlerin yığınak yaptığı ve bazı Batılı ülke ajanlarının kendilerine turist görüntüsü vererek teröristlerin mühimmatlarına kuryelik yaptığı ifade ediliyor.

Sol örgütleri kamuflaj yapacaklar

Birçok yasa dışı sol örgütün de katıldığı 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarında teröristlerin alana marjinal sol örgütlerin üniformalarıyla gireceği aktarılıyor.

Marjinal sol örgütlerle dirsek teması bulunan PKK yöneticilerinin bu örgütler içindeki kilit isimlere gizli mesajlar göndererek, teröristlerin alana sokulmasında özel inisiyatif kullanılmasını istedikleri ifade ediliyor. Yasa dışı sol örgütlerle ittifak halinde çalışan PKK’nın geçtiğimiz aylarda birleştiği başta MLKP ve TKP/ML başta olmak üzere 10 terör örgütünün de PKK’yı destekleyeceği vurgulanıyor.

Devlete yıkacaklar

İstihbarat raporlarına yansıyan bilgilere göre terör örgütü PKK, asker ve polisimiz karşısında yaşadığı hezimeti tersine çevirmek için bir süredir metropollerde sansasyonel eylem hazırlığı yapıyor. Kandil’den gelen gizli emirle PKK’nın şehir yapılanması YDG-H’nin İstanbul yapılanmasından özel bir gruba 1 Mayıs’ın kan gölüne çevrilmesi talimatı verildiği bilgisi alındı. 1 Mayıs’ta Taksim meydanını merkez olarak seçen PKK terör örgütü, alana gelecek sol grupları provoke ederek ortalığı savaş alanına çevirmeyi planlıyor.

Güvenlik birimleri teyakkuzda

İstihbari bilgilere dayanarak kanlı eylem planından haberdar olan güvenlik birimlerinin her türlü provokasyon ve terör eylemine karşı tam teyakkuz halinde olduğu belirtiliyor.