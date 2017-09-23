Akit, 'mizah' yaptı!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde 25 Eylül'de düzenlenecek "bağımsızlık referandumu"na ilişkin olarak Yeni Akit'te yayımlanan (23 Eylül 2017) karikatür tepki çekti.

Karikatür'de IKBY Başkanı Mesud Barzani, "kafası koparılmış" olarak resmedildi.

Barzani, "Demokrasiniz nerede?" demişti

Barzani, "bağımsızlık referandumu"nun ertelenmesi yönünde uluslararası toplumdan gelen çağrılara tepki göstermişti. “Halkınızdan gelecekleri için ne istediklerini ifade etmelerini istemek suç mu? diye soran Barzani, “Uluslararası toplumdan gelen tepki şaşırtıcıydı. Demokrasiniz şimdi nerede? İfade özgürlüğüne saygı nerede?” demişti.