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Akit, 'mizah' yaptı!

Akit'te yayımlanan karikatürde, Barzani 'kafası koparılmış' olarak resmedildi!

23 Eylül 2017 14:40

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde 25 Eylül'de düzenlenecek "bağımsızlık referandumu"na ilişkin olarak Yeni Akit'te yayımlanan (23 Eylül 2017) karikatür tepki çekti. 

Karikatür'de IKBY Başkanı Mesud Barzani, "kafası koparılmış" olarak resmedildi. 

Barzani, "Demokrasiniz nerede?" demişti

 Barzani, "bağımsızlık referandumu"nun ertelenmesi yönünde uluslararası toplumdan gelen çağrılara tepki göstermişti. “Halkınızdan gelecekleri için ne istediklerini ifade etmelerini istemek suç mu? diye soran Barzani, “Uluslararası toplumdan gelen tepki şaşırtıcıydı. Demokrasiniz şimdi nerede? İfade özgürlüğüne saygı nerede?” demişti.

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Yeni Akit GazetesiMesud Barzanikarikatürmizah

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