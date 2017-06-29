Akit, Kılıçdaroğlu'nun yoluna gübre döken kamyoncuyu böyle savundu: Sivil eylemin kralı!

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde başlatılan "adalet yürüyüşü" güzergâhına gübre döken kamyon şoförünü "Sivil eylem diyorsanız en kralı. Bu sivil eylem ile, CHP’lilerin etkisini artırmak için bir ayı aşkın bir zaman dilimine yaydığı ihanet yürüyüşü, bir anda 'tezek' ile anılmaya başlar oldu" diyerek "savundu."

Ali Karahasanoğlu'nun "Tezek 1 saatte temizlendi, ya sizin pislikleriniz?" başlığıyla yayımlanan (29 Haziran 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Casusluğu normalleştirmeye çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı sözde “Adalet” yürüyüşünün 13’üncü gününde Düzce’de, akıllarda kalıcı bir sivil protestoya şahit olduk.

Kılıçdaroğlu’nun mola verdiği bölgeye gelen bir kamyon, yola tezek dökerek protestosunu gerçekleştirdi.

Sivil eylem diyorsanız..

En kralı..

Bu sivil eylem ile, CHP’lilerin etkisini artırmak için bir ayı aşkın bir zaman dilimine yaydığı ihanet yürüyüşü, bir anda “tezek” ile anılmaya başlar oldu..

Ankara’dan başlatılıp, Maltepe’de biteceği açıklanan, ama aslında ipleri elinde tutanların ülkesi olan Almanya’ya, ABD’ye kadar devam edecek olan yürüyüşün “pisliği” böylece sembol bir protesto ile halkın hafızasına kazınmış oldu.

Kim ne derse desin.. Ben bu sivil eylemi tuttum.