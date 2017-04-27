Akit: İşçi sendikalarını desteklememiz gerek; biz de 1 Mayıs'ta Bakırköy'e gidelim mi?

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu ( DİSK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabibler Birliği ( TBB) ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun ( KESK) 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü İstanbul'da Bakırköy Halk Pazarı'nda kutlama kararıyla ilgili olarak "Taksim’de 1 Mayıs’ı kutlama inadından, güvenlik ikazları sebebi ile vazgeçmişler. Duyarlılık göstermişler. Muhafazakar kesimin de, bu duyarlılığa destek vermesi gerekmez mi?" dedi. Karahasanoğlu, "Bu anlamda soruyorum; 1 Mayıs’a, Bakırköy’e, destek için gitmemiz gerekmez mi?” diye yazdı.

Ali Karahasanoğlu'nun bugün (27 Nisan 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Ne dersiniz, 1 Mayıs’ta bizler de,

Bakırköy’e gidelim mi?

Madem ki DİSK öncülüğündeki işçi sendikaları, Taksim’de 1 Mayıs’ı kutlama inadından, güvenlik ikazları sebebi ile vazgeçmişler..

Duyarlılık göstermişler..

Muhafazakar kesimin de, bu duyarlılığa destek vermesi gerekmez mi?

Bu anlamda soruyorum, “1 Mayıs’a, Bakırköy’e, destek için gitmemiz gerekmez mi?”

Öyle ya..

Eski yıllardaki kör inat sürdürülseydi..

Onlarca insan yaralansa, hatta belki (Allah korusun) insanlarımız ölse idi..

İşyerlerine zarar verilseydi..

Polislerimiz yaralansaydı..

Kim sevinecekti?

Türkiye düşmanlarından başka..

Madem o kör inattan vazgeçilmiş..

Bu vazgeçmenin bir “katılım-alkış”la destek bulması gerekmez mi?