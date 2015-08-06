Akit: HDP’lilerin 'tükürük'lerini yalayıp yutan 'şerefsiz' Beyaz Türkler, vatan haini, 'omurgasız' sürüsü!

Yeni Akit Genel Yayın Koordinatörü Hasan Karakaya, AKP-CHP koalisyonunun kurulması gerektiğini savunanlar için ‘Kuş beyni kadar beyinleri’ olsa, azıcık ‘mantık’ları olsa, birazcık “derinlik”leri bulunsa, herhalde bu kadar ‘sığ’ konuşmazlar, bu kadar ‘sığırca’ yazmazlar!..” nitelemesinde bulundu.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “Boğaz'da, yalılarda viskisini yudumlayıp HDP'ye oy veren şerefsizler!” sözlerine destek veren Karakaya, HDP’lilerin söylediklerini duymazdan gelen, ‘tükürük’lerini yalayıp yutan ‘Şerefsiz’ler, Hassiktirin! Memleketten defolun! İt sürüleri! Tükürüğümüzle boğarız! Size kaleşnikof çeviririz! Gömeriz! Burası Kürdistan! CHP’li inekler! Atatürk Hitler’dir” diyen adamlara, tek lâf etmediler, gıklarını çıkarmadılar, iyi mi“ ifadelerini kullandı.

Söz konusu kesim için “Bunlar HDP tehditlerine boyun eğen ‘onursuz’ ve ‘omurgasız’lar sürüsüdür!..” diyen Hasan Karakaya’nın “İşleri-güçleri vatana ihanet olan şerefsizler” başlığıyla Yeni Akit gazetesinde yayımlanan (6 Ağustos 2015) yazısı şöyle:

Televizyonlardaki “tartışma programları”nı izliyor, gazetelerdeki “köşe yazıları”nı okuyorum...

Çoğu, bir alem!..

Lime lime dökülüyorlar!..

Ben mi çok zekiyim, bunlar mı beyinsiz, bir türlü anlayamadım...

“Kuş beyni kadar beyinleri” olsa, azıcık “mantık”ları olsa, birazcık “derinlik”leri bulunsa, herhalde bu kadar “sığ” konuşmazlar, bu kadar “sığırca” yazmazlar!..

Hem “sığ”lar, hem “sığır”lar!..

Onları okurken veya dinlerken sinirleniyor, saçımı-başımı yoluyorum!..

Yahu, bu ne “kafasızlık”tır!..

Bu ne “mantıksızlık”tır!..

Şu hâle bakın; adam kalkmış, adeta “geviş getirir” gibi, gayet rahat diyor ki;

“AK Parti ile CHP’nin kuracağı bir koalisyon, topluma rahatlık getirir, gerilimi azaltır!.. Ve ayrıca bu koalisyon, Büyük Koalisyon olacağından, işveren dünyasından da büyük destek görür!..

Ama, AK Parti’nin MHP ile kuracağı bir koalisyon Savaş Koalisyonu olur ve Çözüm Süreci’nde dönülmez bir yola girilir!”

Gel de, saçını-başını yolma!..

Adam, resmen ve alenen kafayı yemiş, balataları sıyırmış!.. Ne demek “Büyük Koalisyon”, ne demek “Savaş koalisyonu”?!?..

Kaldı ki; “CHP ile koalisyon” arayışları, zaten “duvara toslamış” durumda... İpler ha koptu, ha kopacak!..

Bunun “müsebbibi” de, CHP’den başkası değil... Adamlar, hem “koalisyon istiyor havalarında”, hem de “AK Parti’nin hassasiyetleri”ni iplemiyor!..

Diyorlar ki;

“Eğitimde 4+4+4 uygulamasından vazgeçilsin, bunun yerine 1+8+4 sistemi uygulansın!”

Nedir bunun anlamı?..

“CHP’nin gizli ajandası” şu:

“İmam Hatipler kapatılsın!”

Tam bir “28 Şubatçı” kafa!..

“28 Şubat’ın darbecileri” de böyle yapmıştı!.. “8 Yıllık Kesintisiz Eğitim” dayatmasıyla, “İmam-Hatip’lerin orta kısmını” resmen ve alenen kapatmışlardı!..

Hem de; “İHL’ler halkın okullarıdır!.. Kapatmak şöyle dursun, sayıları daha da artırılmalıdır” diyen Mesut Yılmaz’a kapattırmışlardı İHL’leri!..

Şimdi, “uyanık”(!) CHP de, aynı yolu izliyor!.. “1+8+4 modeli” demek, “İHL’lerin orta kısımlarının fiilen kapatılması” demek!..

AK Parti’nin buna “evet” demesi, “intihar” etmesi demek!..

CHP’nin, sırf “1+8+4 modeli”ni dayatması bile, “koalisyona hayır” anlamına gelir!..

Eee, geçmişinde “Camileri ahır yapmak” gibi “vukuat”ları bulunan bir CHP’den de, ancak bu beklenir!..

Sisi-Esed Dost, İsrail müttefik!

Bir de, “dış politika uyumsuzluğu” var!.. AK Parti için “Suriye ve Mısır” meseleleri “namus meselesi” derecesinde önemlidir... AK Parti’ye göre; Suriye’nin başındaki Esed, “zalim ve kendi halkının katili” bir “kukla”dır!.. Mısır’ın başındaki Sisi de, “darbeci ve diktatör”dür!..

“CHP’nin koalisyon şartları” arasında ise, şu teklif var:

“Esed ve Sisi dost ilân edilsin, İsrail de müttefik olsun!”

CHP de iyi biliyor ki;

Esed ve Sisi’ye “dost” deyip, İsrail’i de “müttefik” kabul etmek, “AK Parti’nin kendini inkâr etmesi” demektir!..

CHP’nin, tüm bunları bile bile; bu maddeleri dayatması, “AK Parti ile koalisyona hayır” demekten başka anlama gelmez!..

Manzara bu iken;

Birilerinin ekranlarda veya gazete köşelerinde AK Parti ile CHP’nin kuracağı koalisyonu “Büyük Koalisyon” olarak yutturmaya kalkması; “AK Parti’yi siyaset mezarlığına gömme” stratejisinden başka bir şey değildir!..

Zannediyorlar ki; AK Parti bu numaraları yutacak bir “embesil”dir!.. Tamam, AK Parti kurmayları “iyi niyetli”dir ama, “zekâ”larıyla bari alay etmeyin!..

Bahçeli’nin “şerefsiz”leri!

“AK Parti’yi CHP ile koalisyona zorlamak” isteyen “saman kafalı”lar, bir yandan da “MHP ile koalisyon” ihtimalini ortadan kaldırabilmek için, tam bir “algı operasyonu” yürütüyorlar!..

Onlara göre;

“CHP cici, MHP tu kaka”dır ya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bir sözü üzerinden, MHP’yi “toplumun gözünden düşürmeye” çalışıyorlar!..

Ne demiş Devlet Bahçeli?..

Demiş ki;

“Boğaz’da, yalılarda viskisini yudumlayıp, HDP’ye oy veren şerefsizler!”

Yalan mı?..

“7 Haziran seçimleri” öncesinde “Boğaz’da ve yalılar”da viskilerini yudumlayanlar; “En iyi Kürt, ölü Kürt’tür!.. En iyi Kürt, doğmamış Kürt’tür!” demiyorlar mıydı?..

O kadar “Kürt düşmanı”ydılar ki, cadde ve sokaklarından; “el arabasında karpuz satan Kürt vatandaşı” bile geçirmiyorlardı!..

Şimdi kalkmışlar;

Bahçeli’nin, “HDP’ye oy veren şerefsizler” sözünü çarpıtıp, o sözü “HDP seçmenine hakaret” ve hatta “HDP seçmenine büyük tehdit” olarak pompalamaya çalışıyorlar!..

Ulan, HDP seçmeni “Boğaz’da” mı oturuyor, HDP seçmeni “Yalı”larda mı oy kullanıyor?!?..

Bahçeli’nin “kimi kastettiği” belli!.. Ama bunlar; kastın “Beyaz Türkler” olduğunu ve “Sırf AK Parti’yi zayıflatmak için HDP’ye oy verdiklerini” bile bile, “salağa yatıyorlar” ve Bahçeli’yi yıpratmaya çalışıyorlar!..

Maksatları; AK Parti, eğer MHP ile bir koalisyon kurma girişiminde bulunursa, “CHP ile koalisyon kurmak varken, gitti MHP’yi tercih etti” diyebilmek!..

Seçim şartlı azınlık hükümeti!

Neyse, üzülmesinler!..

İçleri rahat olsun!..

Çünkü MHP; “Seçim şartlı koalisyon”da olmayacağını, “Seçim şartlı AK Parti azınlık hükümetine de destek vermeyeceğini” açıkladı!..

İşte, istedikleri oldu...

“MHP ile koalisyon yok!”

Ama, görünen o ki;

“CHP ile de mümkün değil!”

O halde ne olacak?..

Bana göre, “tek çıkar yol” şu:

“AK Parti, ülkeyi seçime götürmek için bir Azınlık Hükümeti kurar... Elbette güvenoyu alması gerekir!.. MHP, açıktan destek vermez ama, aleyhte de oy vermez!.. Yani çekimser kalır!..

CHP ile HDP’nin aleyhte oyları 276’yı bulmadığından, AK Parti Hükümeti güvenoyu almış sayılır ve ülkeyi Kasım’da seçime götürür!”

Bu formüle, herhalde MHP’nin itirazı olmaz... Çünkü, “Kasım’da seçim” lâfını ilk telâffuz eden, Devlet Bahçeli’nin kendisiydi!..

Bu da olmazsa, gündeme “Seçim Koalisyonu” gelir ki, içinde “HDP’nin de bulunacağı” bu koalisyonu MHP, herhalde istemez!..

Dolayısıyla; geriye tek ihtimal kalıyor:

“MHP’nin lehte veya aleyhte oy kullanmayıp, çekimser oy kullanacağı bir AK Parti Azınlık Hükümeti!”

Ama, “seçime götürme” şartıyla!..

Bunlar mı şerefli?

Ne var ki;

“Bir AK Parti-MHP koalisyonu” olma ihtimali, birilerinin uykularını fena halde kaçırıyor ve Bahçeli’nin “şerefsizler” sözünü köpürtmeye devam ediyorlar!..

İşin tuhaf tarafı;

Bu “köpürtme”yi yapanlar, eli kanlı PKK’lı teröristlere “cici çocuk” muamelesi çekmeye, HDP’lileri de “barışçı” göstermeye devam ediyorlar!..

Oysa, o HDP’liler; Bahçeli’nin “şerefsiz” dediklerinden daha büyük “şerefsizlik”lere imza attılar!..

Dün, Yılmaz Özdil’in dediği gibi;

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş; “Bu halk, Abdullah Öcalan’ın posterini Kürdistan’a asamayacak da, nereye asacak? Buna alışsanız iyi olur, çünkü biz daha Başkan Apo’nun heykelini dikeceğiz, heykelini” demedi mi?..

HDP’nin diğer Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ; “Biz sırtımızı YPG’ye, YPJ’ye, PYD’ye yaslıyoruz, bunu söylemekten de çekinmiyoruz” demedi mi?..

HDP milletvekili, Diyarbakır Belediyesi eski Başkanı Osman Baydemir; “Devlet aklına mesajımız var, hassiktirin diyorum” demedi mi?..

HDP milletvekili Abdullah Zeydan, “Kürt halkının gücünü test etmeye çalışanlara çağrı yapıyoruz, PKK sizi tükürüğüyle boğar” demedi mi?..

HDP milletvekili Burcu Çelik Özkan, köy korucularına seslenip; “o keleşi size çevirmesini çok iyi biliyoruz, bu memleketten defolup gideceksiniz” demedi mi?..

Seçim öncesi HDP’nin Batman mitinginde; “Barajı aşarsak, bizler bulutuz, güneşiz, yağmuruz, barajı aşamazsak, benim meskenim dağlardır dağlar” pankartı açılmadı mı?..

Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık; “Ellerinde bayraklarla Mustafa Kemal’in askerleriyiz diyerek saldıranlara demiştim ki, Mustafa Kemal’in askeri değil, generali olsanız ne yazar, it sürüleri” demedi mi?..

HDP milletvekili Altan Tan, “CHP yerli inek gibi, dünya kadar ot yedirirsin, sütünde artma olmaz” demedi mi?..

HDP milletvekili Adil Zozani, TBMM çatısı altında, “Kemalizm dediğiniz şey, bir parça Hitler, bir parça Mussolini’dir” demedi mi?..

PKK’lılar Ağrı Dağı’nda temsili mezar kazıp; mezar taşına “TC” yazdı, “TC’nin gömülme töreni”nde konuşan HDP milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu, “Kürtler uyandı, hiç boşuna çırpınmayın” demedi mi?..

HDP milletvekili Pervin Buldan, “PKK terör örgütü değildir” demedi mi?..

Selahattin Demirtaş, “HDP, Başkan Apo’nun projesidir, bunu unutmadan çalışmalıyız” demedi mi?..

Gıklarını çıkarmadılar!

Söyleyin Allah aşkına;

Çoğu “Ulusalcı, Yurtsever ve Atatürkçü” olduğunu iddia eden, 7 Haziran’da da HDP’ye oy veren “Beyaz Türkler”, tüm bu olup-bitenlere, tüm bu “küfür ve hakaret”lere “gık”ını çıkardı mı?..

HDP’lilerin söylediklerini duymazdan gelen, “tükürük”lerini yalayıp yutan “Şerefsiz”ler, Bahçeli’nin “Şerefsizler” sözü üzerine ayağa kalktı!..

Bahçeli’yi “linç” etmeye kalktılar!..

Ama, aynı adamlar;

“Hassiktirin!.. Memleketten defolun!.. İt sürüleri!.. Tükürüğümüzle boğarız!.. Size kaleşnikof çeviririz!.. Gömeriz!.. Burası Kürdistan!.. CHP’li inekler!.. Atatürk Hitler’dir” diyen adamlara, tek lâf etmediler, gıklarını çıkarmadılar, iyi mi?..

Sizi gidi;

“Pabucumun aydınları” sizi!..

Ne yapsaydık yani?..

Bu adamlara;

Şimdi kalkıp; “Şerefli, onurlu, haysiyetli adamlar” mı deseydik?..

Bahçeli “tehdit” ediyorsa; bunlar da, “HDP tehditleri”ne boyun eğen “onursuz” ve “omurgasız”lar sürüsüdür!..

Hainde şeref olmaz!

Bakın, göreceksiniz;

Bunlar; “Vatandaşlardan topladıkları haraçları PKK’lı teröristlere veren HDP’li Belediyeler”le ilgili de, tek söz etmeyeceklerdir!..

Bunlar;

PKK’lı teröristlerin, “son 1 ayda” gerçekleştirdiği “kanlı eylem”lerde; “23 Asker ve Polis’i şehit ettiğini!.. 6 vatandaşı katlettiğini!.. 53 vatandaş ve güvenlik görevlisini yaraladığını!.. 48 yol kesme ve araç yakma eylemi gerçekleştirdiğini!..” görmemeye ve PKK’lı teröristlere, hâlâ “cici çocuklar” muamelesi çekmeye devam edeceklerdir!..

Hatta; “TSK operasyonlarını durdurmak” için, “uçakların Kürt köylerini bombaladığı” gibi, “alçakça iftiralar” atacaklardır!..

Söyleyin Allah aşkına, bütün bunlar “vatan hainliği” değil midir?..

“Hain”lerde hiç “şeref” olur mu?..

“Şerefsizler!”

“Erdoğan’ın şahsında” gözlerini “Türkiye düşmanlığı” bürümüş şerefsizler!..