Akit Genel Yayın Yönetmeni Demirel'in katil zanlısı damadı tutuklandı

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel cinayetiyle ilgili adliyeye sevk edilen damadı Cemil Yavuz Karanfil tutuklandı.



İstanbul Başakşehir'de 29 Mayıs'ta kayınpederi Kadir Demirel'i öldüren, eşi Esma Karanfil'i ise ağır yaralayan Cemil Yavuz Karanfil dün İzmir'de yakalanmıştı.

Bu sabah İstanbul'da getirilen Cemil Yavuz Karanfil, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Karanfil tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Karanfil'in "tasarlayarak öldürme" ve "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından ağırlaştırmış müebbet ve 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.