T24 LogoT24 Logo
Gündem

Akit Genel Yayın Yönetmeni Demirel'in katil zanlısı damadı tutuklandı

Cemil Yavuz Karanfil'in 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor

12 Eylül 2017 18:57

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel cinayetiyle ilgili adliyeye sevk edilen damadı Cemil Yavuz Karanfil tutuklandı.

İstanbul Başakşehir'de 29 Mayıs'ta kayınpederi Kadir Demirel'i öldüren, eşi Esma Karanfil'i ise ağır yaralayan Cemil Yavuz Karanfil dün İzmir'de yakalanmıştı.

Bu sabah İstanbul'da getirilen Cemil Yavuz Karanfil, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Karanfil tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Karanfil'in "tasarlayarak öldürme" ve "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından ağırlaştırmış müebbet ve 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor. 

ETİKETLER

AkitKadir Demirel

İlgili Haberler

Akit Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldüren damadı yakalandı

Eşi Esma Karanfil’i ağır yaralayan kayınpederi Kadir Demirel’i ise öldüren Cemil Karanfil aylar sonra yakalandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24