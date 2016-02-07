Akit: Ermeni oldular, İsrailli oldular, ibne oldular; Erdoğan'a düşmanlık için sonunda 'Ekvadorlu PKK'lı' da oldular!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı protesto eden Ekvadorlu kadınların korumalarca darp edilmesine tepki gösteren muhalefeti eleştiren Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, "Erdoğan’ın Ortadoğu ülkeleri üzerindeki itibarını kırmak için.. Türkiye’yi güçsüzleştirmek için.. Sözde Ermeni soykırımını gündemde tutmaya soyunup Ermeni oldular. Mavi Marmara gemisinde 10 vatandaşımızı şehit eden İsrail’in sözcülüğüne soyunup İsrailli oldular" dedi. Karahasanoğlu, yazısında "Kısa geçeyim.. Hrant oldular. Berkin oldular.. Geyleri destekleyip, 'Hepimiz ibneyiz' sloganı ile ibne oldular.. Şimdi sıra.. 'Ekvadorlu olmak'ta imiş. Onu da oldular. Maksat.. Tayyip Erdoğan’a düşmanlık olsun da.. Ne olursa olsun" ifadelerine yer verdi.

Ali Karahasanoğlu'nun Yeni Akit gazetesinin bugünkü (7 Şubat 2016) nüshasında yayımlanan yazısı şöyle:

Sınır ihlali yapan Rusların uçağını düşürdüğümüzde..

Tayyip Erdoğan’a zarar vereceğini düşünerek.

Putin’e destek vermek için..

Rus oldular..

Tayyip Erdoğan, Esed’in gitmesini istiyor ya..

Erdoğan’a karşı..

Kendi halkını katleden Esed’i desteklemek için..

Dürzi oldular..

DAEŞ’in Paris saldırısını bahane edip.. Saldırganların Türkiye’den gittiği mavalları ile..

Yine Tayyip Erdoğan düşmanlığı yapabilmek için..

Fransa’daki saldırılarda ölenlere destek verme adı altında..

Fransız oldular.

Erdoğan’ın Ortadoğu ülkeleri üzerindeki itibarını kırmak için.. Türkiye’yi güçsüzleştirmek için.. Sözde Ermeni soykırımını gündemde tutmaya soyunup..

Ermeni oldular.

Mavi Marmara gemisinde 10 vatandaşımızı şehit eden İsrail’in sözcülüğüne soyunup..

“Ama Türkiye de, işi çok uzatıyor” bahanesini öne sürüp..

İsrailli oldular..

Kısa geçeyim..

Hrant oldular.

Berkin oldular..

Geyleri destekleyip, “Hepimiz ibneyiz” sloganı ile ibne oldular..

Şimdi sıra..

“Ekvadorlu olmak”ta imiş.

Onu da oldular.

Maksat..

Tayyip Erdoğan’a düşmanlık olsun da..

Ne olursa olsun..

“Her halt yeriz, her halt oluruz abi” moduna girmiş, hazır kıta bekliyorlar..

Her fırsatı değerlendiriyor, halkın % 52 oyla seçtiği Cumhurbaşkanı’na kinlerini döküyorlar..

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Olay ne?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ekvador’da Meclis’te konuşurken..

Üç tane PKK’lı..

“Yaşasın özgür Kürdistan” sloganı atmış.

İlaveten..

“Türkiye eşittir DAEŞ” diye de bir pankart açmışlar..

Mesaj belli..

Terör örgütü PKK yandaşlığı yaparak..

PKK’nın korkulu rüyası olan.. Ama kendisi de terör örgütü konumundaki DAEŞ’in, Türkiye’den destek aldığı izlenimini, dünyaya yaymak..

Konuşmanın yapıldığı Meclis’te düzenin bozulduğunu gören güvenlik görevlileri, PKK’lıları dışarı çıkarıyor..

Böyle bir olayda..

Türk medyasını, hangi noktada görmek istersiniz?

Tabii ki Cumhurbaşkanı’nın yanında..

Tabii ki PKK’lıların karşısında..

Bizim Türk medyası ne yapıyor?

Cumhurbaşkanı’nın karşısında..

PKK’lıların yanında duruyorlar..

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Protestocular, PKK söyleminde olmasalar..

“Bu medyadan ne bekliyoruz ki.. Zaten sabahtan akşama kadar, kendileri Tayyip Erdoğan’a küfrediyorlar.. Ekvador’daki kankalarına da sahip çıkmışlar, çok mu” derim..

Ama protestocular..

Erdoğan’a karşı çıkarken..

Genel anlamda protesto yapmıyorlar ki..

“PKK yandaşlığı” da yapıyorlar..

Bu durumda..

Hemen her gün.. İki üç şehidimiz var iken..

Ekvador’da PKK sözcülüğü yapanlara, Türkiye’deki medya organlarının sahip çıkması, kabul edilebilir bir durum mudur?

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Sözcü gazetesi, “Kıtalararası dayak” diyor..

Protestocuların PKK yandaşlığını gizleyip..

Protestoyu, “Türkiye’nin DAEŞ’e destek vermesi”ne bağlıyor..

Nasıl destek veriyor ise?!

Cumhuriyet gazetesi, daha cesur..

“Erdoğan şiddeti Ekvador’da” diyor..

Devamında da.. Protestocuların PKK’lı olduklarını, “Yaşasın özgür Kürdistan” sloganı attıklarını hatırlatarak, gerçeği deşifre ediyor..

Ardından da..

Ekvadorlu yetkililerin Twitter’dan yaptıkları açıklamalarla, haberlerini güzelleştiriyorlar!

Meclis Başkanı, Twitter mesajında protestocuların çıkarılmasını kınamış.

Dışişleri Bakanı, Twitter aracılığı ile, olayı “kabul edilemez” bulmuş.

İçişleri Bakanı attığı tweette, “konunun sorgulanacağı”nı açıklamış..

Hatta Türkiye’ye nota verilmeye hazırlanılıyormuş..

Sanki bu adamlar Ekvador’da değil..

Onlar izinli iken.. Tayyip Erdoğan Ekvador’a gelmiş..Protestoculara hakkettikleri dilden konuşulmuş..

Sonrasında da, bu bakanlar olayı duyunca..

Kınamalarda bulunuyorlar!

Protestocuların dışarı çıkarılması yanlış ise..

Ekvador’un polisi nerdeydi?.. Engelleseydi ya..

Meclis Başkanı, madem PKK’lı protestoculara sahip çıkacak..

Onlara ağızlarının payı verildikten sonra niye açıklama yapıyor? Olay sırasında müdahil olsaydı ya..

Ekvador’un Dışişleri Bakanı, madem nota vermeyi düşünüyor ise..

Düşündüğünü hayata geçirseydi ya..

Niçin bu hatırlatmaları yapıyorum?

Bunların hepsi palavra da, onun için.

Türk medyası, Ekvadorlulara akıl veriyor.. “Böyle yapın” diyorlar!

PKK’lılara yandaşlık yapıp..

Tayyip Erdoğan’ı zora düşüreceklerini sanıyorlar..

Oysa yaptıkları her hainlik..

Tayyip Erdoğan’ın yanına..

Yüz binlerce insanı çekiyor..

Seçim sonuçları ortada..

Onlar Ermeni oldukça..

Erdoğan’ın oyu artıyor..

Onlar Rus oldukça, Fransız oldukça..

Erdoğan’ın sevdikleri artıyor..

Onlar gey, ibne oldukça..

Erdoğan’a gönülden bağlı olanların sayısı zirve yapıyor..

Erdoğan karşıtlarının..

Bir tek olmadıkları..

“Ekvadorlu olmak” idi..

Şimdi açıktan..

O protestocu PKK’lılara destek çıkarak..

“Hepimiz Ekvadorlu PKK’lılarız” sloganı atmaya başlarlarsa..

Hiç şaşırmayın..

Bunlar Ekvadorlu olunca ne olacak?

Hiiç..

Erdoğan aldığı oylarda, bir rekor daha kıracak!