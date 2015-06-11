Akit Yazı İşleri Müdürü: Erdoğan’ın eşini evli bir kadınla aldatan Baykal’la görüşmesi içimi acıttı!

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, dün (10 Haziran 2015) Ankara gündemine damga vuran Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sürpriz görüşmesine tepki gösterdi. “Bu görüşme benim içimi acıttı” diyen Karahasanoğlu, “Evli olduğu halde, başka birisi ile evli kadınla ilişkisi ortaya çıkan kişinin. TBMM’nin geçici de olsa başkanlığını yapacak olması. Zaten içimi acıtıyordu. ‘Kural bu, ‘En yaşlı milletvekilinin geçici başkanlığında toplanır’ düzenlemesi var’ diyor kendimizi teselli ediyorduk. Şimdi bir de, o kişi, Cumhurbaşkanı ile görüşüyor!” ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu’nun Yeni Akit’te “CHP, MHP, HDP kursun; işçiler bayram etsin!” başlığıyla yayımlanan (11 Haziran 2015) yazısından ilgili bölümler şöyle:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile CHP milletvekili Deniz Baykal dün bir görüşme yaptı..

Bu görüşme benim içimi acıttı..

Evli olduğu halde, başka birisi ile evli kadınla ilişkisi ortaya çıkan kişinin..

TBMM’nin geçici de olsa başkanlığını yapacak olması..

Zaten içimi acıtıyordu.

“Kural bu, ‘En yaşlı milletvekilinin geçici başkanlığında toplanır’ düzenlemesi var” diyor kendimizi teselli ediyorduk..

Şimdi bir de, o kişi, Cumhurbaşkanı ile görüşüyor!

Gönlüm, 21 başörtülü milletvekilinin seçildiği bir Meclis’in besmele ile açılmasını isterken..

Eşini aldatan..

Hem de evli bir kadınla aldatan birisinin sözleri ile o Meclis açılacak..

Bu da yetmiyormuş gibi.

O kişinin geçici değil.. Kalıcı TBMM Başkanı olması bile gündeme gelebiliyor..

Bu benim üzüntümü, ikiye, üçe katlıyor..

Ve kahroluyorum..

Kızgınlığım Tayyip Erdoğan’a değil.

O vazifesini yaptı..

Meclis’e, 21 başörtülü milletvekilinin girmesini sağlayan kapıları açtı..

Tayyip Erdoğan’ı, ülkenin kaosa düşmemesi için, Deniz Baykal ile görüşmeye zorlayanlar utansınlar..

Utanması gerekenler kimler?

Pensilvanya başta..

Sırf, “Bütün kadrolar bizim olsun. Her şey bizim olsun” diye çıktıkları yolda..

Ülkeyi getirdikleri hale bakın..

“AK Parti zinayı serbest bıraktı” söylemi ile dindar insanlardan oy isteyenler de utanmalı..

Paralelin televizyonlarına çıkarak..

Onlara meşruiyet kazandırdılar..

Onların meşruiyetleri de, “Oyumuz HDP’ye” başlıkları ile, halka yansıtıldı..

Ve HDP’ye, baraj geçirildi..

Şimdi buyrun..

“Zinayı serbest bıraktı” yalanı ile kötülediğiniz AK Parti, 21 başörtülü milletvekilinin TBMM’ye girmesini sağladı ama.

Kötülediğiniz, suçladığınız Tayyip Erdoğan; rahmetli Necmeddin Erbakan Hoca’nın “Rektörler başörtülü öğrencilerimize selam duracak” açıklamasını hayata geçirdi ama..

Sizin siyaset bilmezliğiniz.. Paralel ile iş bitirmeye kalkışmanız.. Zina eden birisinin, TBMM Başkanlığı koltuğuna oturtulması sonucunu doğuran bir seçim tablosunu bize yaşattı..

Ne diyeyim?

Bir defa mı, binlerce defa mı yazıklar olsun?

Sizin için, okullarda Kur’an-ı Kerim dersinin seçmeli olarak da olsa okutulmasının hatırı hiç mi yoktu?

Başörtü serbestliğinin hiç mi hatırı yoktu?

İHL mezunlarına uygulanan katsayı adaletsizliğinin kaldırılmasının hiç mi hatırı yoktu?

Yazıklar olsun..

Binlerce defa, yazıklar olsun!