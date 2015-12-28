Akit: Demirtaş'a haddini bildirin!

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi, "Terör örgütü PKK'nın sözcüsü gibi konuşup devleti tehdit ediyor" iddiasında bulunduğu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı hedef göstererek "Bu adama haddini bildirin" dedi.

"Demirtaş'a büyük tepki yağdı" denen haberde, Vatandaşlar ve siyasilerin "Yargı bu adama haddini bildirmeli" dediği iddia edildi. Haberde, AKP'li Mehmet Metiner'in "Demirtaş terör örgütünün lideri gibi konuşuyor. Savcılar, Demirtaş'ın dokunulmazlığının kalkması için gereğini yapmalı" sözlerine yer verildi.

Akit'in bugünkü birinci sayfası şöyle: