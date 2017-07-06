T24 LogoT24 Logo
Gündem

Akit: Cumhuriyet ve Sözcü çalışanlarının tutuklanması Erdoğan'a kumpastır

"FETÖ' ile mücadelenin yargı ayağının çok sağlıklı ilerlemediği gerçek"

06 Temmuz 2017 09:55

Akit TV Haber Koordinatörü Tuna Öztunç, Cumhuriyet ve Sözcü gazeteleri çalışanlarının tutuklanmasına ilişkin olarak değerlendirme yaptı. Öztunç, tutuklamaların Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik 'kumpas' olduğunu ileri sürdü.

KRT TV’de Çağlar Cilara’nın stüdyo konuğu olan Akit TV Haber Koordinatörü Tuna Öztunç, Sözcü muhabiri Gökmen Ulu ve Cumhuriyet karikatüristi Musa Kart gibi gazetecilerin tutuklu yargılanmalarına karşı çıkarak, “doğru bulmuyorum” dedi. 

Akit TV yöneticisi Öztunç yaptığı açıklamada,  “FETÖ ile mücadelenin yargı ayağının çok sağlıklı ilerlemediği gerçek. Bazı kararlar beni çok rahatsız ediyor, doğru bulmuyorum. Mesela Sözcü Gazetesi’nin muhabiri Gökmen Ulu’nun, Cumhuriyet’ten Musa Kart gibi isimlerin tutuklanmasına bir anlam veremiyorum, doğru bulmuyorum. Eğer bir şüphe varsa bunu tutuksuz da yargılayabilirsin. Yani tutuksuz yargılamak çok ciddi bir seçenektir, daha çok tercih edilmesi gerekir. Benim kişisel görüşüm bu Erdoğan’a yönelik bir kumpas. Bu kararların bizzat Erdoğan’ın emriyle yapıldığı külliyen yalandır” dedi” ifadelerini kullandı.

 

ETİKETLER

akitsözcücumhuriyettutuklugazetecihaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24