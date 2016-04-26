Akit: Cumhurbaşkanı, kendisini ayakta karşılayan Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmalıydı

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Anayasa Mahkemesi'nin 54. açılış yıldönümü törenine katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisini ayakta karşılayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmamasıyla ilgili olarak, "Kemal Bey, 'taş üstüne konulan taşı' çekip almış olsa bile.. O ki, ayakta Tayyip Erdoğan’ı karşılamıştır. Bence Tatyip Bey de, Kemal Bey’e elini uzatmalı idi" dedi. Karahasanoğlu, yazısında "Erdoğan’a yakışan, kan kussa, 'Kızılcık şerbeti içtim' demekti" ifadelerine yer verdi.

Ali Karahasanoğlu'nun Yeni Akit gazetesinin bugünkü (26 Nisan 2016) nüshasında yayımlanan yazısı şöyle:

Yanlışa yanlış ile cevap vermemeli!

Kemal Kılıçdaroğlu ile, taa 90’lı yıllardan bu yana mücadele içindeyiz.

SSK Genel Müdürlüğü döneminde, PKK’lıları kamu görevine almasından tutun.. SSK’ya ait telsizlerin PKK’lıların dağdaki haberleşmesinde kullanılmasına gerekli soruşturmaları açmamasına kadar, bir sürü usulsüzlüğünü haber yapmıştık..

Dizi dizi davalar açtı..

Ankara büromuza haciz memurları gönderdi, haber yazılan bilgisayarları haczettirdi..

Avukatı, Kamer Genç’in kardeşi Kazım Genç idi..

Onunla da mücadelemiz oldu..

Kazım Genç’in, bazı teröristlerin avukatlığını yaptığı haberimiz üzerine, o da bize dava açmıştı..

Kısacası..

Kendisi ile de mahkemelik olduk..

Avukatı ile de..

Dolayısıyla Kemal Bey bizi sevmez..

Bizim de kendisini pek sevdiğimiz söylenemez..

Ama..

Can düşmanı olmamız da söz konusu değil..

Muhalifiz.. Söylemlerinin büyük kısmına karşıyız.

Ama.

Kan davalısı değiliz..

•

Tutarlı olmadığını biliyorum..

Akit’e akreditasyon uygulayıp..

Ardından “basın özgürlüğü”nden yana imiş gibi açıklamalar yaptığını.. Aslında sadece kendi fikrindeki solaklara özgürlük istediğini biliyorum.

Akit için ceza davaları açtığını, “Akit’teki şu gazeteciyi cezaevine koyun. Bu gazeteciyi mahkum edin” diyerek şikayet dilekçeleri yazdığını yakinen biliyorum..

Ama..

Kemal Bey’in bu yanlış tavırlarının hiçbirisi, bizim de onun gibi davranmamızı gerektirmez..

Sözü nereye getireceğim?

Dün Anayasa Mahkemesi’nin 54. Kuruluş Yıldönümü sebebi ile yapılan törene katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, anamuhalefet partisi genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu es geçmesine..

Kemal Bey ayakta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı karşılıyor.

Her ne kadar Tayyip Bey’in arkasında, TBMM Başkanı’nın da olduğu veKemal Bey’in İsmail Kahraman için ayakta beklediği iddia edilebilirse de..

Kemal Bey’in ağzından.

Veya yakınlarının ağzından böyle bir iddia dile getirilmediğine göre..

Kemal Bey’in, Tayyip Bey için ayakta beklediğini kabul etmemiz gerekir..

Bu durumda..

Kemal Bey’in elini sıkmadan geçmek; Tayyip Erdoğan’ı halkın gönlünde taht tutmasına vesile olan dik duruşunun, yanar döner olmayışının gereği ise de..

Benim kanaatim o ki, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın temsil ettiği makam açısından yanlıştır..

Kemal Bey’in Sema Ramazanoğlu Hanım’a yönelik sarfettiği son sözleri..Tayyip Bey’e yönelik saygısızca sarfettiği sözleri.. Hatta Tayyip Bey’in çocuklarına yönelik sözlerini..

Bunların hiçbirisini unutmuş değilim..

Ama..

Bizzat Tayyip Bey..

Anayasa Mahkemesi’nin, kendisine karşı açıkça tavır niteliğindeki Can Dündar kararını verdiğinde yaptığı sert açıklamaya rağmen..

Nasıl ki..

Kan kusup, “Kızılcık şerbeti içtim” dercesine..

Bu ülkeye hainlik edenlerin serbest kalmasına sebep olan kararı veren mahkemenin kuruluş yıldönümüne katılmıştır..

Bir insan olarak kendisinden böyle bir tavır göstermesini beklemeye hakkımız olmasa da..

Devlet adamlığı gereği, Anayasa Mahkemesi’nin kuruluş yıldönümü törenine nasıl ki katılmış ise..

Yine bulunduğu makamın hatırına..

Kemal Bey’in kendisini ayakta beklemesine bir karşılık olarak..

Elini sıkmalıydı..

•

Erdoğan’ın çizgisi, zaten budur..

“Devlet işinde küslük olmaz” ilkesini hayata nasıl fedakarca geçirdiğini defalarca ispatlamıştır..

Eleştiri yapması gerektiğinde, hiç çekinmeden eleştirisini..

Ama takdir edilmesi gerektiğinde.. Saygı göstermek gerektiğinde.. Takdirini ve saygısını hiç esirgememiştir..

Siyasetçi olarak eleştirdiği birçok işadamının..

Her fabrika açılışlarında, temel atma töreninden tutun, fabrikanın faaliyete geçmesine kadar tüm etkinliklerine katılmış, bu ülke için taş üstüne taş koyan herkese, ülkenin hatırı için, katlanmıştır.

Kemal Bey, “taş üstüne konulan taşı” çekip almış olsa bile..

O ki, ayakta Tayyip Erdoğan’ı karşılamıştır..

Bence..

Tayip Bey de, Kemal Bey’e elini uzatmalı idi.

•

Şu hatırlatmayı yapayım..

Kimse bu eleştirimi, kendi menfaati için kullanmaya kalkışmasın..

Erdoğan’a yönelik saygısızlıklarına, beni malzeme yapmaya kalkışmasın..

Ben, dürüstçe, yanlış gördüğüm bir tavrı eleştirirken..

Erdoğan muhaliflerinin hiçbirisine yakın olmadığımı da belirteyim..

Erdoğan, nasıl ki 1994’te, seçim öncesinde çok aykırı sözler sarfettiğiNurettin Sözen’i.. İstanbul’daki o zamanın “dandik tramvay”ının açılışına davet etmiştir.. Tramvayın başlangıç imzasını atan Sözen’i, bu hareketi ile takdir etmiştir.

Şimdi de Erdoğan’ın, 1994’teki tavrını, tekrarlamasını istemekten ibarettir..

Siyasetçi Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu, Kemal Bey’in malum sözlerinin sonrasında, onun elini sıkmamasını gerektirir.

Bunu kabul ediyorum..

Erdoğan’ın dik duruşudur ki; halkın gönlünde yer etmesini sağladı.

Hiçbir güçlüye karşı, “yanar döner”lik yapmadı..

Bir gün söylediğini, ertesi günü inkar etmedi..

Hep, dürüst oldu.

Bunların hepsine eyvallah.

Ama Cumhurbaşkanlığı makamında bulunuyor olması.. Ve Kemal Bey’in kendisini ayakta karşılamış olması..

Bana bu eleştiriyi yaptırttı!

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Şunu da belirteyim..

Olay sonrasında.. Kemal Bey’in ne dediğini merak ettim.

Eleştirimi, adeta haksız çıkartacak nitelikte, yine hakaretamiz sözlersarfetmiş..

“Ellerim temizdi..” ifadesi ve devamında sarfettiği imalı sözler, hiç de hoş değil..

Ama dedik ya..

Erdoğan’a yakışan, kan kussa, “Kızılcık şerbeti içtim” demekti..