Akit: 'Ajanlar' yırtık kotla mesajlaşıyor

Yeni Akit, "yabancı istihbarat birimleri ve işbirlikçilerinin" aynı seri numaralı ve belli yerlerinden yırtık kot pantolonlar ile irtibat kurduklarını ama bu durumun Türkiye istihbaratı tarafından tespit edildiğini yazdı.

Yeni Akit Gazetesi, yırtık kot pantolonların "yabancı istihbarat birimleri ve işbirlikçileri" tarafından “gizlenme” ve “haberleşme” aracı olarak kullanıldığını iddia etti.

Selim Yazıcı imzalı haberde, söz konusu kişilerin aynı seri numaralı pantolonların belli yerlerindeki yırtıklar aracılığıyla irtibat kurdukları ileri sürüldü.

İstihbarat kaynaklarına dayandırılan haberde, konunun Türkiye istihbarat birimleri tarafından en başından fark edildiği iddia edilerek, “Yabancı ajanlar ve işbirlikçileri arasında önemli bağlantıların tespit edildiği süreçte, akılları sıra takip yapan hainler, asıl kendileri takip yemiş oldular” ifadeleri yer aldı.