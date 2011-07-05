Akın’ın auta çıkan şutu delil oldu

T24- Şike soruşturmasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi futbolcularından İbrahim Akın’ın, takımının Fenerbahçe ile oynadığı Süper Lig maçında gollük pozisyonda topu kale yerine dışarı atması delil olarak yer aldı.











Fenerbahçe’nin dolaylı olarak Akın’la bağlantı kurduğu ve futbolcuya maçta Fenerbahçe’ye gol atmaması karşılığında para teklif ettiği iddiası dosyada yer aldı. Teknik takibe takılan görüşmelere göre, Akın’a 100 bin dolar ödeme yapıldı. Yine benzer biçimde Karabükspor’da oynayan Emenike’ye ise Fenerbahçe maçında oynamaması karşılığında 200 bin lira ödeme yapıldı.



Fenerbahçe ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Süper Lig’in 31. haftasında 1 Mayıs Pazar günü Şükrü Saracoğlu Stadı’nda karşılaştı. Sarı-lacivertli takım, Fırat Aydınus’un yönettiği maçtan, 2. dakikada Stoch ve 45. dakikada Alex’in attığı gollerle 2-0 galip ayrıldı. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Büyükşehir Belediyesporlu İbrahim Akın tutuk bir futbol ortaya koyarken, tek etkili şutunu 30. dakikada attı. Tecrübeli futbolcunun ceza alanı dışından yaptığı vuruşta, top kale direğinin dibinden auta çıkarak, yan ağlarda kaldı. İbrahim Akın maçın 59. dakikasında yerini Ali Güzeldal’a bırakmıştı.