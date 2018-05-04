Akıncı'ya çağrı; 'Kıbrıs Türkü'nü hayal kırıklığı yaşatmayın'

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakan Kudret Özersay\'ın lideri olduğu Halkın Partisi\'nden (HP) yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı\'ya Kıbrıs sorunu konusunda sert eleştiriler yöneltildi. Açıklamada, Akıncı\'ya, \'Kıbrıslı Türkleri hayal kırıklığına uğratacak adımları atma\' çağrısı yapıldı.

Kıbrıs\'ta federal bir ortaklığın Rumlar tarafından engellendiğine dikkat çekilen açıklamada, Akıncı\'nın müzakereleri yeniden başlatma isteğine karşı çıkıldı. Açıklamada, \"Rumların zihniyet değiştirmediği Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından da vurgulanmıştır. Biz Halkın Partisi olarak gelinen aşamada en önemli tehlikenin aynı müzakere sürecinin kaldığı yerden devam etmesi olduğunu düşünüyoruz. Müzakerelerin kaldığı yerden devamı, statükonun bir 50 yıl daha sonuçsuz müzakerelerle gizlenerek devam ettirilmesi anlamına gelecektir\" ifadelerine yer verildi.

\"Pek çok açıdan yoruma açık, her isteyenin kendi beğendiği tarafa çekebileceği bir kağıda yaslanılarak müzakerelerin yeniden başlamasına neden olacak tutum ve davranışlardan kaçınılması gerektiğini düşünüyoruz\" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"Halkın Partisi Sayın Akıncı’nın buna kesinlikle fırsat vermemesi gerektiği düşüncesindedir. Kaldı ki son günlerde nereye çekilirse oraya götürülebilecek nitelikte olan böyle bir kağıt temelinde yapılan hamleye Kıbrıs Rum tarafından gelen yanıt, Rum liderliğinin kendi yorumunu Kıbrıs Türk tarafına empoze etmeye çalıştığını göstermiştir. Üstelik Kıbrıs Rum liderliği ortada başka bir BM kağıdı varmış gibi davranarak \'yorum ve belge farklarını oturup konuşuruz, bunun için de müzakereye kaldığı yerden devam ederiz\' tavrını ortaya koymuştur. Kıbrıs Türk tarafı 50 yıldır devam eden bu kısır döngüye yeniden girip bir 50 yıl daha müzakereye hapsolmamalıdır.\"

YENİ BİR HAYAL KIRIKLIĞI

​Kıbrıs Rum tarafı yönetim ve zenginliği paylaşmaktan çok uzak olduğu belirtilen açıklamada, \"Halkın Partisi, aynı şeyler yapılarak farklı sonuçlar alınamayacağını akılda tutarak Kıbrıs’ta gerek süreçle, gerekse masada müzakere edilen olası bir ortaklıkla ilgili olarak çok daha sorgulayıcı bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu düşünmektedir. Kıbrıs Rum tarafı yönetim ve zenginliği paylaşmaktan çok uzaktadır. Bu nedenle bu tavır değişmediği sürece müzakereye girme konusunda temkinli olmak ve Kıbrıs Türkü’nü sonuçsuz müzakerelere mahkum edecek yaklaşımlardan uzak durulması gerekir. Türlü zorluklar içerisinde var olma mücadelesi veren Kıbrıs Türkü’ne yeni bir hayal kırıklığı yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur. Rum tarafında bir zihniyet değişimi olmadığı sürece, başlayacak herhangi bir müzakere süreci statükonun devamından başka bir şeye hizmet etmeyecektir\" denildi.



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