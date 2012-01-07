-Akıncıoğlu: Şike cezasız kalmamalı ANTALYA (A.A) - 07.01.2012 - Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı ve Medical Park Antalyaspor Başkanı Hasan Akıncıoğlu, şike yapmanın ''hırsızlık ve dolandırıcılık yapmakla eş değer olduğunu ve cezasız bırakılmaması gerektiğini'' savundu. Akıncıoğlu, yaptığı açıklamada, Kulüpler Birliği Vakfı'nın şike suçlarına verilen cezayla ilgili sağduyulu bir görüntü çizdiğini söyledi. Sporu seven ve takip eden herkesin, spor müsabakalarının fair-play ruhu ve dürüstlük içerisinde yapılmasını istediğini belirten Akıncıoğlu, kulüp yöneticileri ve başkanlarının hiçbir zaman şike suçu karşısında küme düşürülmeme gibi bir tavırda ya da iddiada bulunmalarının kabul edilemeyeceğini vurguladı. Külüpler Birliği Vakfı'ndaki başkanların, şike yaptığı kanıtlanan kulübün küme düşürülmesi konusunda mutabık olduğunu öne süren Hasan Akıncıoğlu, ''Kulüplerin 58. madde konusunda ikiye ya da üçe ayrıldığı söylemleri gerçek dışıdır. Bu spekülasyonları kınıyorum. Bu spekülasyonların maksatlı olarak yapıldığını düşünüyorum'' dedi. Tüm kulüp başkanlarının 58. maddenin içeriğinin detaylandırılması konusunda fikir birlikteliğinin bulunduğunu dile getiren Akıncıoğlu, ''Bizim isteğimiz, bahsedilen suçların kademeli olarak değişik cezalara tabi tutulması. Suçun genellenmesi ve tek ceza sistemi yerine, maddenin daha genişletilerek kademeli ceza sistemine geçilmeli'' diye konuştu. Futbol Disiplin Talimatı'ndaki 58. maddenin açıklığa kavuşmasının caydırıcılık açısından da çok önemli olduğunu anlatan Hasan Akıncıoğlu, ''Kulüpler Birliği'nin yaptığı açıklamanın zamanlaması konusunda eleştiriler var. Eleştirileri anlayışla karşılıyorum. Maddedeki şu safhada yapılacak değişikliğin mevcut kaos ortamında suçlamalarla ilgili açıklık getireceğine inanıyorum'' şeklinde konuştu. TFF'nin aldığı ''Olağanüstü Genel Kurul'' kararının 58. maddenin değiştirilmesiyle ilgili hususun demokratik bir platforma taşıma arzusundan kaynaklandığını söyleyen Akıncıoğlu, şöyle konuştu: ''Buna gerek yok. Şike gibi bir suçun cezasının tartışılamayacak şekilde 'küme düşürülme' olması gerektiği herkesin kabul ettiği bir gerçek. Plaftormda şike cezasını tartışma konusu yapmanın gereği yok. Şike, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu dürüst spor görüş ve ideallerinin tersine bir durum. Olağanüstü Genel Kurul'da tavsiye niteliğinde bir karar olacak. Şikeyle ilgili suçun karşılığında cezanın da tavsiyeye açık ya da plaftormda tartışılacak bir yönü olduğunu düşünmüyorum.''