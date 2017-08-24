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Akıncı Üssü'nün kritik ismi savunma yaptı (1)

Özkan ARSLAN / ANKARA, (DHA) - 15 Temmuz darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davada, 15 Temmuz gecesi uçakların kalkış emrini veren ve hava trafiğini koordine eden Akıncı Üssü'nün eski hareka

24 Ağustos 2017 18:52

Özkan ARSLAN / ANKARA, (DHA) - 15 Temmuz darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü\'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davada, 15 Temmuz gecesi uçakların kalkış emrini veren ve hava trafiğini koordine eden Akıncı Üssü\'nün eski harekat komutanı Kurmay Albay Ahmet Özçetin, savunma yaptı. Sanık Özçetin, uçakların kalkış emrini tehdit ve zorlama ile verdiğini belirterek, \"Verdiğim emirlerde bombalama emri yoktu, sadece kalkış emri verdim\" dedi. Bombalanan ve onlarca şehit verilen Polis Özel Harekatı bombalayan uçağı da, terör saldırısı ihbarı nedeniyle güvenliği sağlama amacıyla kaldırdığını söyleyen Özçetin\'in bu sözlerine, şehit yakınları ve gaziler bağırarak tepki gösterdi.  

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