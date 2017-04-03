Akıncı Üssü iddianamesi: Darbeciler, "Başka şansımız yok" deyip 11 bomba daha attı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan Akıncı Üssü iddianamesinde, cuntacıların, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi başarısız olacaklarını anladıklarında, "Başka şansımız yok." deyip savaş uçaklarıyla Ankara'daki kritik noktalara 11 bomba daha attığı yazıldı.

İddianameye göre, 15 Temmuz gecesi, 13 bombanın ilki Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığına atıldı. Havacılık Daire Başkanlığına, saat 23.18'de pilot Ertan Koral ile Mehmet Çetin Kaplan bir GBU-10 bombası attı.

Bombalama sonucunda 7 kişi şehit oldu, 5 kişi yaralandı, Havacılık Daire Başkanlığında 40 milyon liralık zarar oluştu.

İkinci bombalama 16 Temmuz saat 00.33'te Gölbaşı'ndaki Emniyet Özel Harekat Daire Başkanlığına yapıldı. Sanık Hüseyin Türk ve Uğur Uzunoğlu, F-16 uçağıyla Özel Harekat Daire Başkanlığını bir GBU-10 bombasıyla vurdu.

Saldırı sonucu 44 kişi şehit düştü, 36 kişi yaralandı ve tesiste 6 milyon 341 bin 879 liralık zarar meydana geldi.

İddianamede ayrıca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 00.24'te CNNTürk'e çıkarak, halkı darbe girişimine direnmeye çağırmasından 30 dakika sonra Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'ndeki eski Tuğgeneral Kemal Mutlum ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı karargahındaki Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın Genel Sekreteri eski Albay Veysel Kavak arasında 00.54'te yapılan görüşmeye yer verildi.

Mutlum'un "Başka bir yerde bir şey var mı?" diye sorduğu Kavak'ın "Eskişehir'i İsmail Üner ele geçirmiş, gittikçe gidiyor, Akıncı'dan başka bir şey kalmadı. Başka çare, şansımız yok komutanım, şey yapacağız artık komutanım." yanıtını verdiği aktarılan iddianamede, bu saatten sonraki gelişmeler dikkate alındığında "Şey yapacağız."dan kastın "bombalama faaliyeti" olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

Bu görüşmeden sonra darbeciler, Ankara'da 11 bomba daha attı.

Ankara Emniyetine arka arkaya 3 bombalı saldırı

İlhami Aygül ile Mehmet Yurdagül, bu görüşmeden sonra 00.56'da Ankara Emniyet Müdürlüğü binasına 2, Mustafa Özkan ise saat 01.08'de bir GBU-10 bombası attı.

Bombalamalar sonucu 2 kişi şehit oldu, 39 kişi yaralandı ve emniyet binasında 7 milyon 349 bin 500 liralık zarar meydana geldi.

TBMM ise ilk olarak saat 02.35'te bombalandı. Hasan Hüsnü Balıkçı ile Uğur Uzunoğlu, Meclisi bir GBU-10 bombasıyla vurdu.

Sanık Hüseyin Türk, TÜRKSAT tesislerine F-16 uçağıyla saat 03.14, 03.15, 03.17 ve 03.19'da 4 MK-82 bombası attı. TURKSAT tesislerinde bu nedenle 7 milyon 27 bin 655 liralık hasar oluştu.

Türk, Meclisi de saat 03.24 ve 03.25'te 2 MK-82 bombasıyla vurdu. Bunun sonucu 32 kişi yaralandı. Bombalama TBMM'de 19 milyon 472 bin 380 liralık zarara yol açtı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki köprülü kavşak ve otopark ise saat 06.19'da bombalandı. Sanık Müslim Macit saat 06.19'da kavşak ve otoparka 2 MK-82 bombası attı. Saldırı sonucu 15 kişi şehit düştü, 7 kişi yaraladı.