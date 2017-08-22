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Akıncı Üssü eski komutanı savunma yaptı (1)

Özkan ARSLAN / ANKARA, (DHA) - DARBE girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davada, derdest edilen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı, Fetullah Gülen ile görüştürmek istediği iddia edilen Akı

22 Ağustos 2017 18:19

Özkan ARSLAN / ANKARA, (DHA) - DARBE girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü\'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davada, derdest edilen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar\'ı, Fetullah Gülen ile görüştürmek istediği iddia edilen Akıncı Üssü eski Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim savunma yaptı. 
Yargılandığı Genelkurmay Çatı davasının ardından ikinci kez hakim karşısına çıkan Evrim, daha önceden bilindiğini iddia ettiği darbe girişimiyle ilgili \"Tüm meslek hayatım boyunca kazandığım deneyimlere dayanarak, darbe girişimi son derece amatörce planlanmış, mantık dışı, TSK teamüllerine aykırı bir garabetler manzumesidir\" dedi.   

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