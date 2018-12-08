Akıncı Üssü davasından: Adil Öksüz'ün askeri bir ortam içinde bulunmasını...

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı belirtilen Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Tanık sıfatıyla ifade veren eski kurmay albay Emin Mert, 1985'te gittiği dershanede 'FETÖ' yapılanmasıyla tanıştığını, Hava Harp Okulu'nda eğitim gördüğü süre içinde de örgütle bağının devam ettiğini dile getirdi.

Mert, geçmişte davanın firari sanıklarından Adil Öksüz'ü de toplantılarında gördüğünü belirterek, "Adil Öksüz'ün askeri bir ortam içinde bulunmasını zaten anormal bir durum olarak yorumluyorum" değerlendirmesinde bulundu.