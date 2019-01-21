Akıncı Üssü davasında istenen cezalar belli oldu

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yönetildiği Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davada, Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını sunuyor.

Davada sanıkların, "anayasal düzeni ihlal", "vatandaşların şehit edilmesi", ve "cumhurbaşkanına suikast girişimi" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Akıncı'da darbeyi yöneten sivil sanıklar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş için 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.