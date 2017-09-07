Akıncı Üssü davasında 'işkence' gerginliği

Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün damadı, eski 141. Filo Komutanı Yarbay Hakan Karakuş çapraz sorgusunda iddianamedeki tüm suçlamaları reddetti. Karakuş, "Sizce darbeyi kim yaptı?" sorusuna ise "yorum sorusu" diyerek yanıt vermedi. Karakuş'a soru soracak olan avukat Hande Berktin, "Hangi suçu işlerseniz işleyin, bu işkenceyi haklı göstermez. Bu yüzden ben sizden onurlu Türk halkı adına özür diliyorum" dedi. Müştekilerin tepki göstermesi üzerine salonda gerginlik yaşandı.

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davanın şüphelilerinden, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk’ün damadı, eski 141. Filo Komutanı Yarbay Hakan Karakuş çapraz sorgusunda iddianamedeki tüm suçlamaları reddetti. İfadesinin işkence altında alındığını öne süren Karakuş, kayınpederi eski Orgeneral Akın Öztürk’ün darbe girişiminin bir numarası olduğu, darbe toplantılarına katıldığı ve Ankara’da birçok noktayı bombalayan jetlere talimat verdiği iddialarını kabul etmedi. Hakan Karakuş, kendi isminin iddianameye giren telefon konuşmalarında başka biri tarafından kullanılmış olabileceğini savundu.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Cezaevi Yerleşkesi’ndeki duruşma salonunda görülen dava, dün savunması tamamlanan sanık Hakan Karakuş’un çapraz sorgusuyla devam etti. Kuleden, 15 Temmuz gecesi, Ankara’da uçan uçaklarla darbeciler arasında irtibatı sağladığı ve aldığı emir doğrultusunda uçakları yönlendirdiği iddia edilen sanık Karakuş’a iddianameye giren konuşmaları okundu. Karakuş’un, sanıklardan Akıncı Üssü Harekat eski Komutanı Kurmay Albay Ahmet Özçetin’le yaptığı konuşma şöyle:

Ahmet Özçetin: Efendim

Hakan Karakuş: Ee 2 tane helikopter geliyor kule karşısına inecek komutanım

Ahmet Özçetin: Tamam okey içindekileri yuvaya gidecek onlar

Hakan Karakuş: Tamam komutanım

Ahmet Özçetin: Yuva 4 e

Hakan Karakuş: Tamam komutanım

Ahmet Özçetin: Hadi görüşürüz

Sanık Karakuş’un, diğer sanıklardan Akıncı Üssü Komutanı Hakan Evrim’le yaptığı konuşma ise şöyle:

Hakan Karakuş: Evet

Hakan Evrim: Hakan

Hakan Karakuş: Buyrun

Hakan Evrim: Napıyosun sen orda

Hakan Karakuş: Iııı hareket komutanı buraya gelmemi söyledi

Hakan Evrim: Tamam hakan ııı uçak var mı havada Ankara üzerinde devamlı uçak olacak

Hakan Karakuş: Var komutanım

Hakan Evrim: Tamam ııı şey süratli şey geçsin

Hakan Karakuş: Tamam komutanım

Hakan Evrim: Tacize devam

Hakan Karakuş: Tamam komutanım

Hakan Evrim: Peyder pey kaldır

Hakan Karakuş: Tamam komutanım

Hakan Evrim: Hadi

Hakan Karakuş: Tamam komutanım

“Bana ait değil”

Konuşmaları okuyan Mahkeme Başkanı Selfet Giray, sanık Hakan Karakuş’a “Bu konuşmalar size mi ait?” diye sordu. Karakuş, konuşmaları kendisinin yapmadığını iddia ederek, “Benim adımı kullanmış olabilirler. Bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Düzmece. Ben yapmışım gibi yazılmış” dedi.

Mahkeme Başkanı Giray, daha sonra sanık Karakuş’a, Akıncı Üssü’ndeki güvenlik kamerası görüntülerini izletti. 141. Filo’daki görüntülerin kendisine ait olduğunu kabul eden sanık Karakuş, 15 Temmuz günü saat 16.07’de 143. Filo’daki görüntüsüyle ilgili, “Bu saatte 143. Filo’ya gitmediğim için bu kişi ‘Ben değilim’ diyeceğim. Ancak görüntüler 14 Temmuz’a aitse bu kişi benim. Çünkü ben 15 Temmuz günü 143. Filo’ya gitmedim” dedi. Sanık Karakuş, Mahkeme Başkanı Giray’ın “Emin misiniz?” sorusuna ise “Evet eminim” diye yanıt verdi.

“Bu soru yorum sorusu”

Sanık Karakuş, “Bu darbeyi kim yaptı?” sorusuna ise “Bu soru, yorum sorusu” diye karşılık verdi; ancak müşteki avukatları, sanığa darbe girişimi gecesi uçakların kalktığı 141. Filo’nun komutanı olarak olayların içinde olması nedeniyle bu soruya cevap verebileceğini söyledi. Sanık Karakuş ise kendisinin de darbenin mağduru olduğunu ve 15 Temmuz günü yaşananların bir darbe olduğunu çok geç öğrendiğini söyleyerek, “Bu sorunun cevabını gerçekten bilmiyorum. Avukatlar sanki bunu cevabını biliyormuşum gibi davranıyor. Gerçekten bilmiyorum” diye konuştu.

Başbakanlık avukatı İskender Minar, “Davanın 73 sanığının aleyhinizde beyanları var. Kabul etmediğiniz kayıtlarda konuşmalarınız var. Orada konuşulan her şey o gece bu ülkede yaşandı. Uçaklar alçaktan uçtu, uçaklardan bombalar atıldı. Sizin komutanı olduğunuz filodan uçtu bu uçaklar. Sizce bu darbeyi kim yaptı?” sorusuna Karakuş, “Bu, düpedüz bir yorum sorusu” demekle yetindi.

“Yıllarca devletin ekmeğini yediniz”

Bunun üzerine Minar, “Yıllarca bu devletin ekmeğini yediniz, ülkenin güvenliğinden sorumlu bir işin başındasınız, buradan bakınca darbeyi kimin yaptığı sorusunun cevabı sizi ilgilendirmiyor mu?” sorusunu yöneltti.

Davanın sanığı olduğunu ve sorunun cevabının kendisini de ilgilendirdiğine dikkati çeken Karakuş, “Benimle ilgili, hayatımla ilgili… Dolayısıyla mahkemenin bir şekilde sonuçlanmasını istiyorum. Çünkü mağduru benim bu sürecin. Suçlular kimse ortaya çıksın” dedi. Karakuş, avukat Minar’ın, “Olayın merkezinde ve olayların olduğu her yerde siz varsınız, kurmay tecrübenizle söyleyeceğiniz yok mu?” sorusuna ise, “Ben bütün olayların olduğu yerde değilim” karşılığını verdi.

Bir başka müşteki avukatının, çocuklarını FETÖ’nün okullarına gönderip göndermediği ilişkin sorusuna da Karakuş, davanın kapsamıyla ilgili olmadığını savunarak, cevap vermek istemedi.

Salonda ‘işkence’ gerginliği

Sanık avukatlarından Hande Berktin’in, Hakan Karakuş’a soru sormadan önce açıklama yapmak istediğini söyledi. Berktin, “15 Temmuz gecesi korkunç bir darbe girişimi yaşadık. Şehit ve gazilerimiz oldu. Ama siz hangi suçu işlerseniz işleyin, bu işkenceyi haklı göstermez. Bu yüzden ben sizden onurlu Türk halkı adına özür diliyorum” dedi.

Berktin’in bu sözlerine, müşteki avukatları ve 15 Temmuz’da hayatını kaybedenlerin yakınları tepki gösterdi. Bunun üzerine Berktin, “Vicdani olarak işkenceye karşı biri olarak bunları söylemek zorundayım. Biz bebek katillerine bile bebekler gibi bakıyoruz. Bu benim kanaatim, sanık ne suç işlemiş olursa olsun işkenceyi mazur göstermez” diye konuştu.

Sanıkların bir bölümü, bu sözleri alkışlarken, duruşma salonundaki gerginlik, mahkeme başkanı Selfet Giray’ın araya girmesiyle sonlandı. (ANKARA/DHA)