Akıncı Üssü davasında, avukatlar gelmediği için savunma alınamadı

15 Temmuz darbe girişiminin merkezi olan Akıncı Üssü’nde yaşananlarla ilgili davasında, savunma yapması planlanan sanıkların, avukatları duruşmaya gelmedi. Avukatların duruşmaya katılmaması nedeniyle iki gündür savunma alınamadı.

Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve 473 sanığın yargılandığı davada, 15 Temmuz gecesi, Konya’dan İstanbul ve Ankara’ya giderek üst rütbeli komutanları kaçıran Muhabere Arama Kurtarma (MAK) personeli sanıkların savunmalarına geçildi.

Bugünkü duruşmada, savunma yapmaları için belirlenen sanıklardan hiçbirinin avukatı duruşmaya gelmedi. Bu nedenle savunma alamayan mahkeme heyeti, aynı sorunun sonraki duruşmalarda da yaşanması halinde avukatları gelmeyen sanıkları dosyadan tefrik edeceğini açıkladı.

“Avukatları gelmeyenleri dosyadan ayıracağız”

İki gündür duruşmaya katılmayan avukatlara tepki gösteren Mahkeme Başkanı Selfet Giray, “Avukatları gelmeyen sanıkları bu dosyadan tefrik edeceğiz. Duruşmaya katılmayacaklar, bu davanın sonucunu bekleyecekler. Bu kişiler ayrı bir zamanda diğer dosyada yargılanacaklar. O dosyada savunma için ne kadar süre isterlerse vereceğiz” dedi.

Başkan Giray, sanık ve avukatlarını tekrar uyararak, duruşmayı yarına erteledi.